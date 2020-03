Maria Grapini ne spune cum să ne apărăm de coronavirus şi criza economică: cetățenii să respecte regulile de circulație

Europarlamentarul timişorean Maria Grapini are o nouă ieșire show. Aceasta îi sfătuiește pe cetățeni să se ferească de coronavirus …respectând regulile de circulație!

„2020- un an cu multe încercări! Criza in sănătate va fi urmată de criza in economie! Ce trebuie facut? Cred ca este un moment istoric si trebuie sa știm cum sa ne comportam. Oamenii politici trebuie sa se dezinfecteze pe mâini pentru Coronavirusul si in gândire pentru a nu mai trata tara pe grupări politice!

Acum ar trebui ca toate instituțiile statului,politicienii,primarii,parlament-toti trebuie sa se așeze la masa si sa gândească urgent măsuri pentru protecția sănătății si măsuri economice pe termen scurt,mediu si lung! Primul care ar trebui sa faca apel la rațiune,unitate,solidaritate si măsuri,ar trebui sa fie Presedintele tării! Cetățenii trebuie sa respecte regulile de circulație si igiena Comunicate.Este nevoie de comunicare intensa si de explicatii in toate comunitățile locale!”, scrie Maria Grapini pe Facebook.

Sursa: stiripesurse.ro