„Like”-uri şi… „followers” pentru o comună timişeană

S-au dus vremurile în care, în satele bănăţene, ştirile de interes local erau transmise de toboşarul… oficial al primăriei, iar noutăţile se răspândeau în ritm de dubă. Chiar dacă obiceiul se mai păstrează pe alocuri, el ţine azi doar de sfera pitorescului şi de dorinţa unor edili de a păstra tradiţiile din bătrâni.

Multe comune se laudă cu câte o „foaie”, o publicaţie periodică menită să anunţe noutăţile din localitate. La Giera însă, dacă vrei să fii la curent cu… chestiunile zilei, cel mai bine e să ai cont de Facebook şi să te înscrii printre membrii paginii care numără deja 232 de „like”-uri şi 234 de…”followers”.

„Unul dintre primele lucruri pe care am ţinut neapărat să le fac după ce am început să mă ocup, la Primăria Giera, de relaţiile cu publicul, a fost să profit de tehnologia modernă şi să înfiinţez o pagină la care să aibă acces oamenii locului. Iniţial, am crezut că doar cei tineri se vor arăta interesaţi de acest proiect. Ei sunt activi pe reţelele sociale şi, desigur, lumea virtuală le este mai familiară decât generaţiei de mijloc.

Numai că vremurile s-au schimbat, iar marea surpriză a fost să constat că pe <<comuna Giera >> intră persoane de toate vârstele. S-a pierdut, în mare parte, obiceiul <<statului la drum>> și al informațiilor vehiculate în discuțiile purtate pe bancă, în fața casei. Calculatoare și celulare moderne are aproape toată lumea.

Mai mult decât atât, am fost bucuroasă să observ că, deși destul de nouă, pagina noastră este frecventată și de vizitatori virtuali care s-au născut la Giera, dar trăiesc în altă parte. Unii postează fotografii vechi, legate de istoria recentă a acestor meleaguri, alții se delectează citind vești proaspete despre satul natal sau articolele de ziar care se referă la acesta.

Cum apare ceva despre noi, scanez materialul și îl urc pe pagină, ca să aibă acces la el toți ai noștri”, ne spune Margareta Luță, inițiatoarea proiectului.