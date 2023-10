Licitația pentru proiectarea și construirea Bazei Sportive de pe strada Mircea cel Bătrân a fost adjudecată la prețul de 5.871.504 de lei, a anunţat viceprimarul Cosmin Tabără.

„S-a încheiat licitația pentru proiectarea și construcția Bazei Sportive de pe strada Mircea cel Bătrân, după ce s-a scurs și perioada contestațiilor.

Ieri am semnat contractul cu societatea câștigătoare, Atelier Decumanus SRL, ca și lider de asociere, Rogera Prest Com SRL (asociat). Ca și subcontractanți sunt Contact Plus SRL, Geotc CAD SRL, Calor Grup SRL, Construct Business Electric Team SRL.

Licitația a fost adjudecată la prețul de 4.934.037,46 +TVA, prețul total fiind de 5.871.504 lei, practic fiind cu 2 milioane de lei mai puțin decât valoarea estimată.

3 luni este perioada de proiectare, iar 14 luni este perioada de execuție”, a transmis Cosmin Tabără.

Foto: Facebook / Cosmin Tabără