Life
Legendara actriță Claudia Cardinale a murit la vârsta de 87 de ani

Claudia Cardinale, una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei europene, cunoscută pentru rolurile din Ghepardul, 8 ½ și Pantera Roz, a murit marți, la vârsta de 87 de ani, la Nemours, lângă Paris.

Născută în Tunisia din părinți sicilieni, Cardinale a cucerit lumea filmului în anii ’60, devenind un simbol al eleganței și al forței feminine pe marele ecran, potrivit BBC. A colaborat cu regizori legendari precum Federico Fellini, Luchino Visconti sau Sergio Leone și a jucat alături de staruri de la Hollywood, precum David Niven, Henry Fonda și Charles Bronson.

„Ne lasă moștenirea unei persoane libere și inspirate, atât ca femeie, cât și ca artistă”, a declarat agentul său, Laurent Savry.

Cardinale a continuat să joace până la o vârstă înaintată, ultima sa apariție notabilă fiind în serialul elvețian Bulle în 2020.

(sursa: Mediafax)

Sursa foto: Los Angeles Times

