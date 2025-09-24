Mai multe școli din Caraș-Severin au primit mesaje de amenințare.

În ziua de 23 septembrie, pe adresa oficială de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin și a unor unități școlare din județ a fost transmis un mesaj cu caracter de amenințare la adresa unităților școlare.

Structurile competente desfășoară în continuare verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației.

„Menționăm că Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin și celelalte structuri de ordine publică acționează în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona unităților de învățământ.

Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip”, transmit reprezentanții instituției.

CITEȘTE ȘI: Legendara actriță Claudia Cardinale a murit la vârsta de 87 de ani