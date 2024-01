ISJ Timiș și UVT neagă implicarea în Gala Profesorului Anului în mediul rural, organizată de Teach for Romania

Organizația non-guvernamentală Teach for Romania, organizatoarea Galei Profesorului Anului din mediul rural, eveniment ajuns, în acest an, la cea de-a treia ediție, a transmis lista celor 22 de dascăli finaliști, precum și instituțiile care ar fi desemnat jurații pentru evaluarea candidaților.

Printre instituțiile menționate de Teach for Romania ca fiind partenere, apare Inspectoratul Școlar Județean Timiș, iar în procesul de jurizare, Universitatea de Vest din Timișoara.

Acestea neagă, însă, implicarea în această gală.

În timp ce reprezentanții inspectoratului școlar au fost neplăcut surprinși de menționarea numelui instituției în lista partenerilor care sprijină evenimentul, UVT a încercat să-i scuze pe cei de la Teach for Romania, transmițând că, probabil, a fost amintită pentru că la nivelul universității se poartă discuții privind înființarea unei academii în parteneriat cu Teach for Romania la Timișoara.

În ceea ce privește jurizarea celor 518 de profesori nominalizați la această Gală, Teach For România nu a specificat care sunt criteriile după care candidații propuși pe pagina de internet a organizației au fost selecționați și cum se realizează, concret, verificarea activității acestora.

Procesul de jurizare pare cu atât mai controversat, cu cât în lista ”partenerilor” menționați de organizație ca fiind implicați în jurizare, alături de Ministerul Educației figurează bănci comerciale, rețele de magazine, o rețea de unități medicale, precum și trusturi de presă, entități care nu au competențe în a evalua activitatea didactică a unui profesor. Organizația nu putut fi contactată pentru clarificarea acestor aspecte.

Partenerii de jurizare menționați de Teach for România pentru alegerea celor mai valoroși profesori din România care predau în mediul rural, dintre cei nominalizați pe pagina lor de internet, sunt: Ministerul Educației, Unitatea de Cercetare în Educație, Universitatea București, Universitatea de Vest Timișoara, Coaliția pentru Educație, Consiliul Național al Elevilor, Asociația Română de Literație, Organizația Umanitară Concordia, EUROPEAN YOUTH VILLAGE, Școala Questfield, Școala Babel Timișoara, Montessori School of Bucharest, Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională, UNICEF, INEDU Timișoara, Banca Comercială Română, PEPCO România, Rețeaua de sănătate „Regina Maria”, Raiffeisen Bank, Lidl România, ING Bank, Fundația Didona, Euronews, Radio România Cultural, TVR Timișoara, Radio Europa FM, PRO TV și Radio Itsy Bitsy.

Partenerii care au sprijinit evenimentul, precizați de organizație, sunt: Rețeaua de sănătate ”Regina Maria”, Fundația Didona, Primăria Municipiului Timișoara, Consiliului Județean Timiș, Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Școala Babel.

Pe lista finaliștilor Galei Profesorului Anului din mediul rural 2024, figurează două cadre didactice din Timiș: Raluca Narcisa Covaci (profesor la Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” Banloc și Școala Gimnazială Livezile) și Georgiana-Ionela Iordache (învățător la Liceul Teoretic ”David Voniga” Giroc), nominalizate la secțiunea ”Dezvoltarea literației”. (În paranteză fie spus, termenul ”literație” nu există în vocabularul limbii române, fiind folosit ca substitut, mai ales de către ONG-urile care activează în zona educației, pentru alfabetizarea funcțională).

Teach for Romania este o organizație non-guvernamentală, care activează în țara noastră de circa zece ani, având ca scop pregătirea de ”oameni valoroși, cu sau fără experiență anterioară de predare, pentru a deveni educatori, învăţători sau profesori în învăţământul de stat, pentru copiii din medii vulnerabile” în vederea reducerii inechităților educaționale, potrivit informațiilor publicate pe pagina de web a organizației.

Totodată, Teach for Romania se alătură asociațiilor care au pledat și au susținut ideea de acordare a burselor de merit pentru primii 30% dintre elevi, indiferent de notele acestora.