Incident grav într-un spital din Timișoara: un medic, conferențiar universitar, l-a luat la bătaie pe șeful său, pentru că a îndrăznit să îl pună absent!

După dezvăluirile făcute la începutul lunii martie de către ziarul nostru urmate de revocarea din funcția de șef de secție a medicului care și-a ajutat tatăl să fie plătit degeaba timp de doi ani, se părea că situația tensionată din cadrul Clinicii de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara (SCMUT) fusese depășită și că lucrurile începeau să reintre în normal.

A fost, însă, doar liniștea de dinaintea furtunii, pentru că tânărul medic rămas fără funcția de conducere, Răzvan Drăgoi (foto stânga), nu s-a putut acomoda cu noul său statut de subaltern.

Am intrat în posesia unor adrese semnate de noul șef interimar al secției de balneologie, medicul Armand Gogulescu (foto dreapta), și depuse la registratura Spitalului Municipal, în cursul lunilor mai-iunie, al căror conținut îl vom reda în continuare.

Program de voie

Astfel, în data de 22 mai 2024, medicul Gogulescu îi aducea la cunoștință managerului SCMUT, Daniel Malița, următoarea situație: “În zilele de 7, 8, 9 și 10 mai am constatat că dr. Drăgoi Răzvan Gabriel nu a venit la lucru și am așteptat de la acesta un mesaj de informare sau un eventual concediu medical pentru zilele menționate. În lipsa acestora, l-am pus absent în zilele respective și am semnat, fapt sesizat dumneavoastră prin adresa nr. 518 din 10.05.2024. În data de 14,05.2024 dimineața, cu ocazia verificării condicii de prezență am constatat că peste cele înscrise de mine în condică dr. Drăgoi Răzvan s-a semnat. Față de cele semnalate mai sus, vă rog să luați măsurile legale ce se impun”.

N-a fost singura sesizare din 22 mai adresată de medicul Armand Gogulescu lui Daniel Malița, care, în aceeași zi, l-a mai informat pe managerul spitalului următoarele: “La verificarea condicii de prezență am constatat că în dreptul dr. Bitang și dr. Crișan zilele de 13 și 14 au fost tăiate, iar semnătura mea falsificată de către dr. Drăgoi Răzvan. Această situație nu este întâmplătoare deoarece aceste persoane au făcut sesizări împotriva dr. Drăgoi. Atașez prezentei poze sugestive după condica lunii mai”.

Falsuri pe bandă rulantă la Spitalul Municipal Timișoara

Obișnuit să mușamalizeze și alte cazuri flagrante de falsificări ale condicii de prezențe din clinica de balneologie, managerul Spitalului Municipal Timișoara, Daniel Malița, s-a făcut că plouă și n-a reacționat în nici un fel, lăsându-l pe Răzvan Drăgoi să-și facă în continuare de cap. Lucru care s-a și întâmplat, de altfel, dovadă fiind o nouă adresă întocmită în data de 18 iunie de către șeful de secție Armand Gogulescu și depusă pe masa managerului:

“Luni, 17.06.2024, la verificarea prin sondaj a angajaților prezenți la lucru conform graficului aprobat, am constatat că dr. Drăgoi Răzvan Gabriel nu a venit la lucru pe secție și în consecință l-am trecut absent cu roșu în condică. Ulterior m-am deplasat la sediul ambulatoriului pentru a face aceeași verificare și am constatat că singurul care lipsea de la lucru a fost tot dr. Drăgoi Răzvan Gabriel și am consemnat și aici absența în condica de prezență. În această dimineață, la ora 8.40, dr. Drăgoi Răzvan Gabriel nu era încă prezent la serviciu, dar aproximativ la ora 10.15, când am verificat din nou condica, mai sus-numitul se semnase pe ziua curentă cu ora 8.00 și peste înscrisurile mele din ziua anterioară. Având în vedere cele de mai sus, precum și cele precizate în referatul nr. 566 trimis în ziua de 22.05.2024, precizez că până azi dr. Drăgoi Răzvan a acumulat 5 zile de absențe nemotivate. Atașez prezentei copie după condicile de prezență. Față de cele semnalate mai sus, vă rog să luați măsurile legale ce se impun”.

Sat fără câini

Senzația că Spitalul Municipal Timișoara este un fel de sat fără câini, în care managerul face afaceri cu firma paravan a tatălui său, directorul de îngrijiri se trezește cu biroul percheziționat de către Direcția Generală Anticorupție, iar falsificarea condicii de prezență devine, iată, un fapt banal, s-a transformat în certitudine în aceeași zi de marți, 18 iunie 2024, când în clinica de balneologie s-a produs un eveniment extrem de grav.

Într-o sesizare trimisă de această dată prin intermediul unui cabinet de avocatură, șeful clinicii, medicul Armand Gogulescu, îi aduce la cunoștință managerului spitalului, Daniel Malița, “abaterile disciplinare, etice și deontologice majore” săvârșite în ziua de 18 iunie de către medicul Răzvan Drăgoi.

Cităm din documentul ajuns în posesia noastră: “În data de 18 iunie 2024, în jurul orelor 11.00, în timpul programului de lucru, în cadrul Clinicii de medicină fizică și balneologie, am fost agresat fizic, amenințat și denigrat de către dl. Drăgoi Răzvan Gabriel, în prezența pacienților, a cadrelor medicale, precum și a unor inspectori din cadrul SPIAAM Timiș (n.r. – Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale). Incidentul a debutat pe holul clinicii, unde am fost urmărit de d-l Drăgoi, care a ales un moment în care să mă atace cu violență fără persoane de față, însă, atacat fiind în pragul ușii cabinetului meu, d-l Drăgoi m-a împins cu putere în ușă bufnitura produsă alertând pacienții din saloane și personalul medical, prin zgomot. Atacul a continuat în interiorul biroului meu, unde am încercat să ajung către ieșire pentru a solicita ajutor. Am fost bruscat, trântit, luat de piept, lovit, însă am avut prezența de spirit de a încerca să ies din altercație fără a riposta similar, tocmai pentru a nu degenera și escalada incidentul. Concomitent, am fost înjurat și denigrat, într-o modalitate pe care nu doresc să o reproduc aici, de asemenea amenințat cu bătaia care <să mă doară și să mă învețe minte>, <hai să mergem până la capăt> și altele… Am strigat după portar, acesta a sunat la Poliție, am reușit să ies pe hol pentru a cere sprijin, convins fiind că în prezența martorilor agresorul nu va desfășura tot arsenalul violent. Ulterior m-am adresat serviciului IML Timișoara”.

Urmează, în sesizare, o expunere a paragrafelor din legislația incidentă care incriminează acțiunile medicului Răzvan Drăgoi, de la art. 193 Cod penal (Lovirea sau alte violențe), la art. 247, 248 și 251 din Codul muncii (abaterea disciplinară, respectiv răspunderea disciplinară a angajatului), fiind menționate, totodată, și articolele din Regulamentul intern al Spitalului Municipal Timișoara în care sunt sancționate fix fapte de genul celor săvârșite de către personajul respectiv.

Iată și finalul sesizării depuse de medicul Armand Gogulescu: “Precizez că nu aș fi putut să-mi imaginez niciodată că, într-o clinică universitară, între noi colegii, persoane educate, să întâlnesc un astfel de comportament violent de la un angajat cu responsabilități, atât pe linie didactică, cât și în cadrul spitalului. Arăt că sunt absolut bulversat, manifestarea d-lui Drăgoi fiind de nedescris, incalificabilă, fără control, o agresiune nebunească, acesta a mototolit condica de prezență, a distrus ușa cabinetului, mi-a smuls și trântit telefonul mobil, era transfigurat la față, susținând că nu-i pasă de poliție, de nimeni… Prin urmare, potrivit normelor de conduită de care noi toți ținem seama în relațiile de muncă, vă rog să NU tolerați un astfel de comportament. În consecință, vă rog să analizați sesizarea formulată atât din prisma leziunilor fizice, dar mai ales morale care mi se aduc, dar, mai mult, din perspectiva lezării imaginii Spitalului Clinic Municipal Timișoara. Vă rog să-mi comunicați de îndată măsurile luate împotriva persoanei reclamate, d-l dr. Drăgoi Răzvan Gabriel. Vă solicităm să aveți în vedere, de asemenea, sesizările anterior formulate împotriva d-lui dr. Răzvan Gabriel Drăgoi, privind abateri disciplinare”.

Medicul agresat, Armand Gogulescu, a depus aceeași sesizare și la Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara (UMFT), acolo unde agresorul, doctorul Răzvan Drăgoi, este conferențiar în cadrul Departamentului XVI Balneologie, recuperare medicală și reumatologie.

I-am solicitat medicului Răzvan Drăgoi, prin SMS și pe WhatsApp, un punct de vedere referitor la actul de agresiune pe care l-a comis asupra colegului său, dar n-am primit nici un răspuns până la momentul publicării acestui articol, urmând să îl prezentăm ulterior, în cazul în care îl vom primi.