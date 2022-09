În unele gospodării din Banat, laptele de măgăriță îl înlocuiește pe cel de vacă. Un litru este 100 de lei.

Fermele de vaci sunt pe cale de dispariţie în întreaga ţară, tot mai mulţi fermieri renunţă la afaceri, pentru că ies în pierdere în lupta cu importurile şi cu intermediarii şi se reprofilează pe asini, relatează Agenția de presă Rador. Asta, pentru că laptele trece prin mai multe mâini, de la producător la distribuitor, iar prețul final este prea mare.

Mulţi fermieri din satele din Caraş-Severin au vândut sau au abatorizat bovinele din gospodărie şi s-au reprofilat pe creşterea asinilor, un segment de piaţă aflat încă la început şi destul de profitabil.

„Am 25 de măgărițe. Este o afacere profitabilă dacă te ți de treabă și eşti serios, dacă muncești. Am renunţat la celelalte animale şi m-am profilat doar pe măgăriţe ca să mă pot ocupa de ele. Pe zi vând între 3 şi 5 litri, în funcție de cerinţe, dar fac livrări și la domiciliu. Un litru de lapte este 100 de lei momentan şi sper să pot menţine preţul de anul trecut. Este într-adevăr mai scump faţă de cel de vacă, dar are mai multe proprietăţi şi e mult mai sănătos, iar profitul este direct al meu, nu îi ţin şi pe intermediari în spate. În plus un măgar e mult mai lesne de întreţinut decât o vacă şi chiar se rentează„, spune fermierul Răzvan Panete.

În supermarketuri un litru de lapte românesc se vinde cu preţuri cuprinse între 5 şi 10 lei, un preţ de 3-4 ori mai mare, faţă cât încasează producătorul. Ca să reziste pe piaţă, producătorul este nevoit să investească masiv în exploataţii mari. În plus, există o lipsă a forţei de muncă, notează Rador.

g4media