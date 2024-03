În timp ce timișorenii stau în stații zeci de minute și circulă cu rable vechi de 60 de ani, noile flote de autobuze și tramvaie zac în așteptarea startului electoral

În timp ce timișorenii așteaptă în stații zeci de minute și circulă cu rable vechi de 60 de ani, noile flote de autobuze și tramvaie zac în așteptarea startului electoral

Timișorenii sunt obligați să circule cu tramvaie-relicvă, unele fabricate în anii 1960 ai secolului trecut și să aștepte zeci de minute în stațiile de autobuz, în timp ce noile tramvaie inteligente și autobuzele electrice de ultimă generație stau nefolosite în depouri sau în curtea STPT.

Pomeni europene și de la guvern

Timișoara a recepționat nu mai puțin de 44 de autobuze electrice Karsan, primite cadou prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4, în baza unui proiect derulat în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Doar jumătate dintre acestea se află pe traseu, conform conducerii STPT, deși pe unele grafice sunt zile în care mai puțin de zece astfel de mijloace de transport public deservesc timișorenii.

Unul dintre motive, devenit clasic, este lipsa șoferilor la care se adaugă miorlăiala administrației locale că nu poate plăti salarii competitive sau ore suplimentare din cauza celebrei “ordonanțe a austerității”. În realitate însă, autobuzele electrice nu fac față traseelor prestabilite din cauza autonomiei reduse față de cea declarată oficial, a misterului încă neelucidat de ce unii acumulatori au mai puțini elemenți față de numărul declarat în fișa tehnică și din cauza întârzierii nejustificate a apariției stațiilor rapide de încărcare de pe trasee.

Deși despre achiziția autobuzelor se știa încă de la finele anului 2022, de abia la sfârșitul lunii ianuarie 2024, primarul Dominic Fritz anunța că a semnat un contract de 3 milioane de lei pentru instalarea a 11 stații de încărcare rapidă pentru noile autobuze electrice. Mai mult, încă patru stații suplimentare vor fi instalate, nu se știe când, într-un lot separat la depoul STPT de pe bulevardul Dâmbovița.

„La stațiile rapide încărcarea durează aproximativ 40 – 50 minute, iar la cele normale, de acum, durează 4 – 5 ore. De asemenea, la cele rapide, se pot efectua încărcări de câte 10 minute între curse, astfel încât autobuzele să aibă continuitate pe traseu”, a informat Primăria Timișoara, tot în ianuarie 2024. E important de reținut termenul de 6 luni anunțat. Veți vedea, la finalul articolului, de ce.

În ceea ce privește noile tramvaie high-tech Bozankaya, administrația Robu reușise să atragă bani europeni pentru 23 de tramvaie noi, însă a realizat licitația în 2019 așa încât, dacă ar obține noi fonduri, să poată extinde comanda până la 40 de garnituri, fără să mai treacă prin toate etapele procedurii care ar întârzia mult o astfel de achiziție.

Decizia Direcției Tehnice din Primăria Timișoara de atunci s-a dovedit mană cerească pentru ca noua administrație USR a cuplului edilitar Fritz -Lațcău să poată continua înnoirea flotei STPT cu bani din PNRR. Timișoarei i-au fost aprobați peste 300 de milioane de lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru mijloace de transport în comun noi.

Așa se face că acum Timișoara are 23 de tramvaie noi și 17 urmează a fi livrate de turcii de la Bozankaya, conform unui anunț al producătorului, confirmat de către municipalitatea timișoreană, în ianuarie 2024. Cu toate acestea, pe majoritatea liniilor de tramvai pe care se circulă, oamenii trebuie să călătorească tot cu vechiturile nemțești din anii ’60 sau cu cele Armonia, fabricate și modernizate la Arad.

Despre faptul că noua flotă ruginește în curtea STPT, călătorii așteaptă zeci de minute în stații și trebuie să circule cu vehicule antice, Renașterea bănățeană a relatat încă din iunie 2023 (La Timişoara, noile autobuze stau abandonate pe maidan, iar călătorii aşteaptă în staţii mai rău ca la ţară | Foto (renasterea.ro)).

“Administratia Robu reusise sa atraga bani europeni pentru 23 de tramvaie noi, insa a realizat licitatia in 2019 in asa fel incat, daca ar obtine noi fonduri, sa poata extinde comanda pana la 40 de garnituri, fara sa mai treaca prin toate etapele procedurii care ar intarzia mult o astfel de achizitie. Decizia Directiei Tehnice din Primaria Timisoara de atunci se dovedeste mana cereasca pentru continuarea innoirii flotei STPT cu bani din PNRR. Timisoarei i-au fost aprobati peste 300 de milioane de lei prin Planul National de Redresare si Rezilienta pentru mijloace de transport in comun noi”, nota pe Facebook, pe 25 ianuarie 2024, consilierul local Dan Diaconu.

De ce se feresc vatmanii să conducă noile tramvaie? În primul rând pentru că sunt sofisticate electronic și implicit foarte sensibile. Apoi, la fel ca și în cazul autobuzelor și firobuzelor, de teamă că li se va reține din salariu orice defectare a subansamblelor, pe motiv de proastă manevrare sau în caz de accident. Trebuie amintit că au existat două incidente cu incendiu prin supraîncălzirea frânelor, patinaje necontrolate și ciocniri ușoare.

O altă explicație pertinentă vine de la Sebastian Stănia, șoferul demis abuziv, pe loc, pentru o postare critică pe Facebook, făcută în timpul său liber. Astfel, vatmanii se feresc să conducă noile Bozankaya “pentru că nu toți vatmanii știu să meargă cu cele noi. Dacă îl lovesc, costă enorm reparația, pe care o plătește vatmanul din buzunar. 9000 (nouă mii) de euro este un parbriz. Șefa de la sindicatul mare conduce aceeași relicvă de tramvai,că mai puțin și-l trece pe numele ei. Cu Bozankaya e greu, pentru că e lung, are electronică multă, meniu în engleză, deși a fost făcut special pentru România”, a comentat Stănia.

Asta, în timp ce un autobuz a fost scos din circuit pentru a-i școli pe viitori șoferi. Și, paradoxal, STPT se laudă că își mărește personalul navigant, deși numărul vehiculelor de pe trasee este mai mic.

Societatea de Transport Public Timișoara susținea, în luna februarie 2024, că a recrutat un total de 36 de persoane pentru următoarele posturi: 28 de șoferi de autobuz, șoferi de troleibuz, ⁠6 vatmani, începând din noiembrie 2023.

“În același interval de timp, 22 de persoane au fost înscrise în programele de formare profesională, iar în prezent, alți 22 de participanți se află în proces de școlarizare. În proces de angajare se află: 12 șoferi de autobuz, 1 șofer de troleibuz și 1 vatman. Prin punerea la dispoziție a acestui autobuz pentru Școala de Conducători Auto, dorim să contribuim la formarea și pregătirea unor noi șoferi profesioniști, care să poată întări echipa STPT și să asigure o mai bună funcționare a serviciului de transport public în Timișoara“, mai spunea conducerea STPT, tot luna trecută.

Semne că lucrurile nu merg cum trebuie la STPT sunt destule. După plafonarea salariilor, întârzierile au rămas un obicei neschimbat. În februarie 2024, angajații nu și-au primit avansul, iar pe 20 martie, tot angajații STPT se plângeau că nu și-au primit drepturile bănești constând în bonuri de masă. Minciuna cu celebra “mărire cu 20%” a salariilor, cu care se lăuda primarul în 2023, devenită apoi o creștere prin negociere cu unul dintre cele două sindicate, este de asemenea doar o poveste frumoasă.

În tot acest timp, la propunerea primarului, Consiliul Local Timișoara a votat acordarea de subvenții către STPT, pentru a nu intra în faliment și pentru a reuși să acopere măcar salariile și cheltuielile curente. Conform datelor de la începutul anului 2024, 90% din cheltuielile și activitatea societății de transport erau subvenționate de la bugetul local. Management de înaltă performanță!

De altfel, atât Dominic Fritz cât și Ruben Lațcău evită să se laude pe Facebook legat de tramvaie sau autobuze. Cei doi au postat ultima oară pe data de 18 februarie 2024, cu ocazia inaugurării festive a bulevardului Cetății și a liniei de tramvai numărul 4.

Cât despre postări referitoare la flota STPT, la circulația mijloacelor de transport în comun sau la societate, viceprimarul Lațcău a pomenit ultima oară pe 3 octombrie 2023 (foto sus), iar primarul Fritz pe 3 ianuarie 2024 (foto jos), când se lăuda cu achiziția, la un termen neprecizat a celor 17 tramvaie restanță, plus 33 de troleibuze noi. Pe o finanțare europeană prin PNRR, câștigată de către “echipa mea”, bineînțeles. De fapt, bani europeni care vin prin Guvernul României.

Și totuși, când se vor putea bucura timișorenii de noile tramvaie și autobuze? Evident, din luna iunie 2024. Adică exact în campania electorală. Lucru logic, de altfel. Surse din STPT ne-au confirmat că nu există niciun interes de a grăbi lucrurile din partea conducerii societății sau din partea conducerii primăriei.

Mai mult, așa cum sunt aranjate contractele pentru noile stații de încărcare, pentru refugiile din stațiile de călători și sosirea ultimului lot de tramvaie, primarul Fritz va puncta din nou electoral, inaugurând linii, trasee și noi vehicule chiar la final de mai – început de iunie 2024, adică exact înaintea votului din 9 iunie.

Asta pentru cei care mai cred în coincidențe sau în… Zăna Măseluță!