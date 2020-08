Împreună, facem Timișoara mai tare ca oricând!

Dragi timişoreni,

Suntem împreună de opt ani pe drumul dezvoltării, modernizării și înfrumusețării Timișoarei. În acest timp, am început proiecte multe și grele și am dovedit că suntem cei mai buni la mai multe capitole, inclusiv la investițiile din fonduri europene!

Încă de la început, din anul 2012, când am devenit, prin voia dvs., Primar și m-ați votat în proporție de 49.76%, v-am promis “schimbarea în bine în forță”. V-am speriat, un pic, în primii ani, dvs. neobișnuiți fiind să vedeți peste tot lucrări, așa multe lucrări deodată, în plus, lucrări mari, pentru că predecesorii mei nu s-au legat la cap să facă și ei așa ceva, pentru că a face înseamnă răspundere, răspundere uriașă!

V-am speriat, dvs. considerând că am început prea multe deodată și prea grele să le pot duce la bun sfârșit! Ei bine, le-am dus – și le-am terminat la termen pe toate, pe absolut toate, nu așa cum mereu au spus și mai spun și acum unii-alții, dezinformatori de meserie! -. Iar dvs., văzând ce-a ieșit, folosind ce-a ieșit, ca oameni onești și drepți ce sunteți, înțelegând și cât de greu mi-a fost, greu cu lucrările în sine, dar și cu hulitul la care am fost continuu supus de către unii – beneficiari și ei, evident, fără vreo apăsare pe conștiință, de tot ce am făcut! -, ați apreciat și, pe cale de consecință, în 2016, m-ați votat în proporție și mai mare: 53%. V-am mulțumit atunci, vă mulțumesc și acum!

Am continuat, în al doilea mandat, cu lucrările mari de infrastructură de mobilitate, cele mai dătătoare de disconfort – Pasajul Jiul, Pasajul Popa Șapcă, Pasajul Iulius, Podul Dragalina, Podul Eroilor, intersecția Mărăști, intersecția Punctele Cardinale, intersecția AEM, toate principalele artere centrale, etc., etc.- și știu că v-a fost greu cu ele, dar mai știu și că acum apreciați ce-a ieșit, atât ca funcționalitate, cât și ca aspect-, apoi cu lucrări la spitale, la școli, la instituțiile culturale, la parcuri! Desigur, vom continua tot așa! De ce reușim noi să facem atâtea? Reușim, stimați timișoreni, pentru că suntem cinstiți și cu noi în frunte nu există scurgeri de bani pe canale necurate spre te miri ce destinații oculte! Reușim, pentru că iubim orașul și îi suntem dedicați trup și suflet și muncim enorm pentru el!

Bugetul municipalității pe anul 2020 este cel mai mare din istoria orașului (2,2 miliarde lei) și prevede numeroase investiţii din bugetul local, unele aflate în stadiu incipient, altele mai avansate, după cum ne-a permis birocrația și după cum am fost lăsați să ne mișcăm de către boicotorii de meserie cu care trebuie să luptăm din răsputeri pentru Timișoara:

construirea Pasajului Solventul

construirea a 2 noi poduri peste Bega – Podul Jiul și Podul ISHO/ILSA

construirea a 3 complexuri sportive și de agrement

modernizarea mai multor mari artere de circulaţie rutieră

construirea unei noi maternităţi – cea mai mare și mai modernă din țară

finalizarea noii clădiri a Spitalului de Copii

reabilitări și extinderi de spitale

reabilitări și extinderi de unităţi de învăţământ (noul campus Lenau etc.)

amenajarea a 10 noi centre de cultură şi artă, 8 dintre ele în fostele cinematografe readuse în patrimoniul orașului în acești ani, al 9-lea în fostul Turn de Apă din Iosefin și al 10-lea în fostul sediu al Clinicii de Dermatologie

amenajarea Centrului de Artă, Știință, Tehnologie şi Experiment ”Multiplexity”.

În ceea ce privește investiţiile majore din fonduri europene, pot să vă spun că am depus cel mai mare număr de proiecte din țară, 75 și de cea mai mare valoare însumată, 500 milioane euro. Toate sunt aprobate pe conținut, dar nu vom primi bani pentru toate pentru că valoarea lor însumată depășește alocările pentru Timișoara. Am dovedit, însă, că suntem cei mai buni și la acest capitol, fonduri europene!

Iată câteva dintre proiectele ce vor fi implementate pe fonduri europene:

refacerea liniilor de tramvai şi modernizarea străzii Calea Bogdăneştilor

achiziția a 21 tramvaie ultramoderne, mari – trei proiecte, fiecare de câte 7 tramvaie

achiziţia de 44 autobuze electrice

construirea de noi corpuri la Școala Generală nr. 30

reabilitarea a două importante clădiri istorice, ultracentrale, sedii de licee: clădirea Liceului Electromotor și clădirea Liceului MIU

amenajarea de spații spitalicești și dotarea lor cu echipamente ultramoderne

anveloparea a 74 de blocuri, in care locuiesc aproape 4 mii de familii

construirea a 3 creşe

construirea a două 2 centre multifuncţionale pentru servicii sociale

proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată, în parteneriat cu SC Aquatim, valoarea pentru Timişoara fiind de 42 milioane de euro.

După cum vedeţi, dragi timișoreni, sunt obiective din toate domeniile vieţii comunităţii –drumuri, poduri, școli, spitale, transport public, termoficare, cultură, sport, servicii sociale -, ceea ce înseamnă că fiecare timişorean va beneficia, într-un fel sau altul, de investiţiile noastre.

Ne asumăm efortul uriaș ce trebuie în continuare făcut şi suntem convinşi că, ÎMPREUNĂ, vom reuşi să transformăm în continuare în bine oraşul nostru drag, Timişoara!

ÎMPREUNĂ, FACEM TIMIȘOARA MAI TARE CA ORICÂND!