Iluminat stradal modern pe 64 de străzi din Timișoara

Primăria Municipiului Timișoara modernizează iluminatul public de pe 64 de străzi, în urma unui proiect de investiție care vizează schimbarea a 2.783 de aparate de iluminat stradal cu lămpi LED întinse.

Proiectul care cuprinde documentația de avizare a lucrărilor de intervenție a primit avizul Comisiei Tehnico-Economice al Primăriei Municipiului Timișoara și urmează să fie supus aprobării Consiliului Local.

„Lucrăm la două tipuri de proiecte: pe de-o parte un proiect mare de modernizare a sistemului de iluminat existent, care se întinde în foarte multe zone din oraș unde avem un consum mare de energie.

Aici, prin introducerea noilor tehnologii vom avea un consum mai mic de curent și facturi mai mici la plată. Și încă două proiecte mai mici, de introducere a iluminatului public, în Calea Buziașului – str. Siemens și str. Drubeta – str. Iosif Sârbu de unde am primit multe solicitări din partea cetățenilor care locuiesc în aceste zone.

Peste tot utilizăm tehnologie care ne permite să controlăm individual lămpile și să modificăm intensitatea luminii în funcție de lumina naturală sau în zonele periculoase: de exemplu, lămpile de la trecerile de pietoni vor avea o intensitate luminoasă mai mare. Iar, în plus, atunci când se defectează ceva, sistemul ne trimite alerte și nu mai depindem de sesizările cetățenilor pentru remedierea rapidă”, transmite primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Cele trei proiecte sunt:

„Modernizare iluminat public – Etapa I”, cu o valoare estimată pentru investiție de 14.688.583,01 lei (TVA inclus). Termenul de implementare, odată contractat și eliberat ordinul de începere este 13 luni.

Străzile vizate sunt: 1 Decembrie, 20 Decembrie 1989, 3 August 1918, Acad. Alexandru Borza, Amurgului, Andrei Șaguna, Aristide Demetriade (segment Diviza 9 Cavalerie – Avram Imbroane), Aurel Cosma, Budai Deleanu, C.D. Loga, Calea Martirilor (segment Lidia – Arieș), Camil Petrescu, Carol Telbisz, Cicio Pop, Cloșca, Colonel Enescu, Corneliu Coposu, Dacilor, Dâmbovița, Dimitrie Cantemir, Divizia 9 Cavalerie, Dr. Iosif Nemoianu, Dr. Liviu Gabor, Dr. Nicolae Paulescu, Eroilor de la Tisa, Gheorghe Adam, Gheorghe Andrasiu, Gheorghe Lazăr (segment Gheorghe Dima – Cetății), I. C. Brătianu, Hector, I. C. Brătianu, Iepurelui, J.H. Pestalozzi, Janos Bolyai, Liviu Rebreanu (segment Calea Șagului – Calea Martirilor), Ludwig van Beethoven, Martin Luther, Martir Leontina Banciu, Michelangelo, Mihai Eminescu, Mihail Kogâlniceanu, Miresei, Nikolaus Lenau (parcare), Ovidiu Balea, Panait Istrati, Paris, Patriarh Miron Cristea, Piața I.C. Brătianu, Piatra Craiului, Pod Dacilor, Proclamația de la Timișoara, Piața Badea Cârțan, Rene Brasey, Revoluției 1989, Stântul Ioan, Sivliu Bejan, Simion Bărnuțiu, Splaiul Nistrului – Galațim Ștefan cel Mare (parțial), St. O Iosif, Take Ionescu, Traian Grozăvescu, Vasile Pârvan.

„Extindere iluminat public în parcare Calea Buziașului-str. Siemens” are o valoare totală estimată de 1,3 milioane de lei (TVA inclus), cu o durată de realizare a proiectului tehnic și al execuției de 9 luni, de la eliberarea ordinului de începere. Vor fi amplasate 52 aparate, 13 stâlpi metalici, 1,2km rețea electrică.

„Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului), str. Iosif Sârbu” are o valoare totală estimată de 560 mii de lei (TVA inclus), cu o durată de realizare a proiectului tehnic și al execuției de 6 luni, de la eliberarea ordinului de începere. Vor fi amplasate 20 de aparate, 13 stâlpi metalici, 331m rețea electrică.

Proiectele au fost aprobate de Comisia Tehnico-Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, ultimul for de avizare înainte de susținerea proiectelor în fața Consiliului Local pentru aprobarea indicatorilor maximali. Urmează achiziționarea serviciilor de proiectare tehnică și execuție.

La cele 3 proiecte se adaugă alte 2 investiții în modernizarea iluminatului public timișorean: un proiect în implementare, care vizează iluminatului public pe 3 artere – Torontalului, Aradului și Sever Bocu, cu o valoare de aproximativ 1 milion de lei, finanțat de Agenția Fondului pentru Mediu și un proiect care vizează modernizarea iluminatului de pe 24 de străzi, care a intrat în licitație pentru proiectare și execuție, cu o valoare de 9,1 milioane de lei, finanțat prin bugetul local.

Foto: Facebook/Dominic Fritz