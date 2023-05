Idei puține, dar fixe. Soarta „Ostașului Necunoscut” intră în dezbatere publică.

Ideologia neomarxistă și progresistă se fac tot mai simțite în spațiul public timișorean. Acțiunile sunt nu neapărat ale noilor politicieni, ci sunt asumate de diverse grupuri sau ONG-uri care de ani de zile tot ce fac este să conteste anumite realități.

Pe noua gândire de tip #CancelCulture și #CancelHistory, o modă la nivel mondial, la Timișoara, două ONG-uri specializate pe demolarea istoriei reale de la 1945 până în prezent, organizează o dezbatere publică referitoare la așa-numitul „Monument al Ostaşului Necunoscut” din Parcul Central. Este vorba de ansamblul statuar ridicat inițial, în urmă cu peste 60 de ani, în onoarea ostașului căzut în război.

Trebuie menționat din start că asemenea monumente, dedicate soldaților care au plătit cu viața în cel de-Al Doilea Război Mondial, există în majoritatea capitalelor europene, dar și în alte orașe din țările fostului bloc Estic.

Iarăși demolăm istoria, dar ce punem în loc?

Iniţiativa Timişoara şi Societatea Timişoara, două organizații tot mai puțin prezente cu acțiuni concrete, constructive pentru oraș, organizează o dezbatere unde reprezentanţi ai autorităţilor publice, specialişti, oameni de cultură, dar și publicul interesat pot să-şi exprime opinia cu privire la soarta acestei structuri monumentale. Dezbaterea este programată miercuri, 17 mai, ora 18, la Muzeul Apei din Timișoara.

Un monument dedicat tuturor ostașilor căzuți

Ansamblul statuar numit „Monumentul ostaşului sovietic” a fost amplasat în actualul Parc Central în 30 decembrie 1962 , în onoarea trupelor sovietice ”eliberatoare” de regimul antonescian, monumentul fiind creaţia sculptorului român Ion Vlad. După Revoluţia din decembrie 1989, a fost depolitizat monumentul, i s-a schimbat denumirea și plăcuţa de pe postament, iar statuia a devenit „Monumentul Ostaşului Necunoscut”, căzut în luptele din al Doilea Război Mondial.

Intenția preconizată de a demola sau muta monumentul, folosit ca punct de reper la toate manifestările naționale oficiale, ca loc de adunare, slujbe de pomenire și depuneri de coroane, a stârnit deja controverse în spațiul public și mai ales pe Facebook.

Mulți timișoreni văd în acest ansamblu statuar un simbol al memoriei tuturor soldaților căzuți în lupte, fie că e vorba de români, germani, maghiari, “sovietici” sau soldați de alte naționalități. Pe scurt, un simbol al sacrificiului militarilor ce și-au dat viața indiferent de care parte beligerantă s-au aflat. Poziția este una corectă, o cale de mijloc, proporțională, care chiar combate ideea politizării morții soldaților din diverse războaie.

Majoritatea timișorenilor cer păstrarea monumentului

Pe Facebook, după anunțul celor două organizații, de miercuri 10 mai, sute de timișoreni au comentat, din diverse motive, cu diverse argumente că nu sunt de acord cu desființarea monumentului.

“Monumentul ăsta a fost ridicat în onoarea celor căzuți în lupta împotriva nazismului și fascismului. Și da, printre cei care au luptat împotriva acestor bandiți care prin ceea ce au făcut au dus la moartea a milioane de oameni au fost și ostașii sovietici. Să înțeleg că inițiatorii, oricine ar fi ei, consideră că oamenii ăia care au murit atunci pentru o lume mai dreaptă au făcut rău? Pentru că așa ceva reiese din inițiativa lor. Sau nu s-au gândit la asta pentru că probabil cei cu inițiativa nu prea au darul gânditului?”, a comentat publicistul Anton Kovacs.

“Da, mai are….noi avem o istorie…pe care neica nimeni nu o poate accepta…..sau, după acest monument, sa demolați încet și blocurile vechi? Ca doar sunt „comuniste”….își mai au rostul? Sau urmează Catedrala? Ca e ortodoxa și acum religia sau credința nu „mai sunt la moda”….” – Mihaela Țugui.

“Da, acum începem distrugerea cimitirelor a eroilor sovietici, a momentelor și începem să aruncam istoria la gunoi!!

Am impresia că în loc să luptăm pentru a se dezvolta România noi ne întoarcem în trecut și dăm vina pe ruși, pe americani etc. și nu vedem cât suntem de manipulați și cât de,, prostovani,, am devenit!!”- Ana Birău.

“Face parte din istoria Romaniei! Ce ar fi dacă de mâine se incepe demolarea blocurilor făcute pe vremea lui Ceaușescu.? E de bine?” – Adrian Deschidar

“Doamne, lumea este nebuna. Lăsați oameni buni trecutul în pace. Nu-l poti sterge. Faceți dezbateri despre ce se întampla acum în tara, despre ce și cum recuperam ce se poate recupera de la toți hoții și cei care i-au ajutat. Sunt atâtea teme bune pentru dezbateri. Dar sa nu va mai bateți joc de tot”- Maria Belodedici.

Am spicuit doar câteva dintre sutele de opinii ale timișorenilor care, în ultimele 24 de ore, și-au manifestat dorința ca statuia și monumentul să rămână neschimbate și pe actualul amplasament.

Poziții asemănătoare, care susțin păstrarea monumentului ca și simbol de conservare a memoriei și nu un manifest politic, au avut și profesorul arhitect Mihai Donici sau Tatiana Costinaș, soția regretatului gazetar Iosif “Bebe” Costinaș, cunoscut pentru poziția sa anticomunistă, exprimată în articole și cărți.

“Acel monument este făcut în conformitate cu legislația în domeniu, pe deoparte. Eventuala mutare, ar fi singura variantă relativ acceptabilă dar scumpă și fără rost. Deși nu e o soluție să muți statui dintr-un parc în altul. A o distruge este irațională, pentru că monumentul reprezintă un moment din istorie. Uniforma soldatului român de pe soclu seamănă cu cea sovietică, dar e explicabil tot istoric, pentru că era perioada de după 1947, fie că ne place sau nu. Nu sunt adeptul distrugerii, al demolării fără rost. Se poate face un monument nou, pe o altă locație, pentru că avem destule. Fiecare monument are perioada lui specifică. Nu poți scoate nimic din istorie, nici bune nici rele. Să distrugi monumentul înseamnă să repeți exact ce au făcut comuniștii în 1947 și după aceea, adică să distrugi trecutul. Nu poți demola istoria, gestul nu te diferențiază cu nimic de comuniști. Repet, avem destule locații în oraș pentru o statuie nouă, dacă asta se va dori”, a declarat, pentru Renașterea bănățeană, Cosmin Tabără, viceprimarul Timișoarei.