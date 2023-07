Hepatita B, cea mai frecventă cauză de declanșare a cirozei și a cancerului hepatic.

Continuă trendul descendent pentru incidența raportată a hepatitei virale B, în paralel cu variații minore, de la un an la altul, pentru hepatita virală C care și în anul 2021 a atins valoarea zero, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

În anul 2021 rata maximă a incidenței specifice s-a înregistrat la 45-54 de ani la sexul masculin (0,3%000), respectiv la 15-19 ani la sexul feminin (0,2%000).

Nu a fost înregistrat niciun caz la grupa de vârstă 0-4 ani. Incidența specifică pe sexe a fost egală (0,1%000).

Hepatita este o inflamație a ficatului, cel mai frecvent cauzată de o infecție virală. l. Simptomele includ icter (îngălbenirea pielii și a ochilor), urină închisă la

culoare, oboseală extremă, greață, vărsături și dureri abdominale. Cu toate acestea, infecțiile cu hepatită rămân asimptomatice în majoritatea cazurilor sunt greu de detectat fără testarea adecvată.

Deși multe țări au înregistrat progrese considerabile în ultimii cinci ani în ceea ce privește îmbunătățirea accesului la tratament, rămân provocări legate de depistarea celor infectați, dar asimptomatici și de conectarea acestora la îngrijire.

Dacă este contractată în primii ani de viață, hepatita B devine de obicei cronică și poate provoca ciroză sau cancer hepatic mai târziu în viață. „Hepatita B este cea mai frecventă cauză de declanșare a cirozei și a cancerului hepatic. În fiecare an, peste un milion de oameni mor, la nivel mondial, din cauza hepatitei B. Această boală nu se vindecă niciodată complet. Pacienții cu această afecțiune sunt nevoiți să își administreze întreaga viață un medicament care să împiedice virusul să se multiplice. Există însă, în cazul acestui tip de hepatită, un vaccin care face posibilă prevenția. Transmiterea în cazul hepatitei B se face prin schimbul de fluide, contact sexual neprotejat și folosirea de ace care nu sunt dezinfectate, în saloanele de tatuaje”, a explicat dr. Ovidiu Roșca, medic primar infecționist la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Timișoara.