Handbaliștii alb-violeți primesc vizita ultimei clasate, sâmbătă, în „Olimpia”

După „fereastra” pentru meciurile echipei naționale, Liga Națională de handbal revine cu etapa a XXI-a. SCM Politehnica Timișoara va fi gazdă pentru CSM Oradea. Partida va avea loc sâmbătă, 18 martie, ora 16.00, la Sala Sporturilor „Constantin Jude”.

Echipa noastră a acumulat 19 puncte, în cele 20 de etape, în timp ce nou-promovata din Bihor este fără punct.

„Plecăm drept favoriți, chiar dacă diferența de locuri din clasament nu este foarte mare, dar există o diferență de valoare. Va fi, însă, nevoie să fim concentrați 100%, având în vedere experiențele anterioare, și aici mă refer la meciul tur de la Oradea și la alte partide pe care le putem observa. În momentul în care ești favorit, ai tendința să te relaxezi și pentru noi este nevoie să fim concentrați 100% pentru a lua punctele”, a declarat Mihai Rohozneanu, antrenor principal SCM Politehnica Timișoara.

În prima parte a campionatului, la 24 octombrie, SCM Poli s-a impus cu 33-30 la Oradea, după ce gazdele au condus cu 14-10 la pauză.

Interul Szabo Benjamin a venit la echipa timișoreană de la CSM Oradea, la începutul acestui sezon.

„Nu pot spune că este un meci special, dar unul de orgoliu este. Îmi doresc să luăm cele trei puncte, căci sunt foarte importante. suntem pe locul al XII-lea și avem mare nevoie de ele. În prima săptămână a acestei perioade de întrerupere a campionatului, am lucrat mult pe partea fizică, iar în cea de-a doua am completat cu partea tactică, așa încât consider că suntem pregătiți pentru meci și îl vom aborda cu cea mai mare seriozitate”, a declarat Szabo Benjamin.

Partida va fi arbitrată de cuplul Ciprian Popa (Galați), Ionuț Velișcă (Buzău).