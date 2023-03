Cuplul edilitar Fritz – Lațcău a trasat sarcină de serviciu polițiștilor locali să înceapă „vânătoarea” de bicicliști și trotinetiști în zona pietonală din centrul istoric

În cel mai mare secret, astăzi, 16 martie, cuplul edilitar Fritz – Lațcău a trasat sarcină de serviciu polițiștilor locali să înceapă vânătoarea bicicliștilor, a trotinetiștilor, scuteriștilor pe care îi prind în zona pietonală din centrul istoric al orașului.

Un gest de trădare, se poate spune, după ce iubitorii de veloturism, din Timișoara, au votat în masă USR și Dominic Fritz, la ultimele alegeri.

Renașterea bănățeană a intrat în posesia “ordinului de serviciu” prin care li se cere polițiștilor locali să sancționeze tot ce mișcă pe două roți în zonele pietonale. Dar, pentru a împăca și capra și varza, măsura este doar temporară și se aplică în acest weekend.

“În perioada 16 -19 martie, zilnic între orele 11.00 _ 14.00 și 17.00 _ 19.00 se va acționa punctual în zona pietonala Victoriei- Libertății- Alecsandri- Unirii , pentru depistarea și sancționarea persoanelor care se deplasează pe biciclete, trotinete, monocicluri, etc, în zonele menționate în art 28 ind 2 al1 din HCL 371/ 2007, modificata prin Hotărârea 266 din 4.07.2017, fapte sancționate de al 2 .

La aceste acțiuni vor participa toate echipaje din serviciu, excepție sesizările, iar polițistul aflat la permanenta DGPLT, va verifica in teren modul de executare a activităților.

Zilnic, pana la ora 7, prin grija șefului de schimb, se vor centraliza rezultatele pentru ziua anterioara, urmând ca în 20.03 orele 7.00, sa fie întocmita o situație centralizatoare pentru perioada de acțiune” – citat dintr-unul dintre mesajele comunicate de către edilii orașului și șefii Direcției Poliția Locală Timișoara către agenții din teren.

Într-un alt mesaj, se vorbește și despre amploarea acțiunii. Astfel, pentru a da dovadă de eficiență, vor fi implicate nu doar echipele de agenți pedeștri ci și echipajele auto ale Poliției Locale.

“Incepând de astazi si pana duminica inclusiv, intervalele orare 11:00-14:00 si 17:00-19:00, vom organiza o acțiune ampla – inclusiv cu echipajele auto din patrulare- in zona centrala/pietonala conform HCL 266/2017 pe linie de circulație pe biciclete, triciclete etc. Anexez actul normativ in baza căruia doar astăzi aplicam sancțiuni cu avertisment scris, iar in celelalte zile sancțiuni cu amenda”, vin indicațiile dintr-un alt mesaj intern, difuzat tot în această dimineață.

Măsurile vin ca urmare a accidentului care a avut loc vineri, 10 martie, când un biciclist a lovit în plin o fetiță în vârstă de 3 ani. Biciclistul rula cu viteză mare și era atent la telefonul montat pe ghidonul bicicletei. Accidentul a avut loc în zona pietonală Piața Unirii, chiar în fața intrării în curtea Bisericii Ortodoxe Sârbe. Biciclistul a lovit direct copila, a trântit-o la pământ și s-a prăbușit, mai apoi, peste micuță, cu tot cu vehicul, strivind-o. După ce alți martori ai sunat la 112, biciclistul vinovat a părăsit locul accidentului. El este cercetat, în stare de libertate, pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției.

Imediat după accident, nici primarul Dominic Fritz și nici viceprimarul Ruben Lațcău, nu au avut nicio reacție publică vizavi de incident. Cei trei consilieri locali USR, care au inițiat hotărârea de consiliu local pentru reintroducerea accesului bicicletelor și al altor velocipede, pe străzile și în piețele pietonale, au adoptat și ei “poziția struțului” și nu au venit cu inițiative sau reacții clare.

„Eliminăm amenzile abuzive pentru cei care circulă pe două roți prin centrul Timișoarei! În 2013 și apoi în 2017, fostul primar și administrația liberală au adoptat două Hotărâri de Consiliu Local (HCL) absurde, care prevăd amenzi mari (peste cele din Codul Rutier!) pentru folosirea oricăror mijloace de locomoție nemotorizată în zona centrală. În baza acestor Hotărâri, sute de timișoreni au fost amendați în ultimii ani. Prin colegii noștri consilieri Ana Munteanu, Dan Reșitnec și Ovidiu Merean am depus un proiect de anulare a acestor HCL-uri, un prim pas spre întoarcerea la normalitate și spre un oraș în care toți cetățenii sunt tratați cu respect”, era anunțul triumfător al USR Timiș, în 15 martie 2021.

Depus în luna martie 2021, proiectul de hotărâre care da undă verde circulației bicicliștilor și trotinetiștilor în zona pietonală din centrul orașului era adoptat abia la finalul lunii octombrie 2021, cu 14 voturi. S-au strâns cele 13 voturi ale aleșilor USR la care s-a adăugat cel necesar pentru majoritate, al consilierului dat afară din PNL ,Raul Ambruș. Consilierii celorlalte partide au avut obiecții și amendamente, dar fără niciun efect.

După incidentul de săptămâna trecută, cei trei inițiatori ai proiectului de hotărâre nu au avut niciun fel de reacție publică.

Primul care s-a exprimat în favoarea reinterzicerii accesului velocipedelor pe spațiile pietonale a fost viceprimarul Timișoarei, Cosmin Tabără.

“E cazul să ne trezim! Să revenim la normalitatea de bun-simț care ne spune că zona pietonală este doar pentru pietoni. Eu și echipa consilierilor locali ai PNL vom cere în prima ședință de Consiliu local, adoptarea de urgență a unei hotărâri care să interzică circulația bicicletelor în zona pietonală! Sunt convins că nimeni, indiferent de culoarea politică, nu își dorește să devină călăul unor oameni nevinovați.

Deși, aceasta a fost una din primele inițiative ale USR în Timișoara. De ce e nevoie să trăim tragedii ca să vedem realitatea? Am spus din primul moment că bicicletele nu au ce căuta în Cetate, pentru simplul motiv că pot pune în pericol siguranța celor care circulă în zonă. Sincer, e unul din acele momente în care mi-aș fi dorit să nu fi avut dreptate”, a declarat viceprimarul Tabără, imediat după accident. Și Organizația Femeilor Liberale din PNL Timiș s-au alăturat demersului.