Halucinant: directorul STPT afirmă că societatea încheie anul “100% pe plus”, deși 90% din activitate a fost subvenționată de Consiliul Local Timișoara

Societatea de Transport Public Timișoara va încheia anul 2023 pe plus, din punct de vedere financiar, conform declarațiilor lui Constantin Cocheci, director general al companiei. Este o performanță neatinsă de foștii directori, “de mai mult de zece ani”, spune același director, într-un interviu acordat unui portal web local, marți, 12 decembrie 2023.

“100% pe plus”- o dezinformare gravă a directorului Cocheci

Afirmațiile ar putea fi considerate îndrăznețe, dacă ar fi adevărate și realiste. Asta pentru că, de fapt, STPT are o datorie actuală de 70 de milioane de lei către ANAF și înregistrează anual pierderi, în ciuda faptului că a intrat într-un proces de restructurare la începutul anului 2023. Mai mult, 90% din activitatea companiei se derulează prin injecția de subvenții acordate de la bugetul local.

Datoriile totale ale Societății de Transport Public Timișoara, pe anul 2022, se ridică la 167 de milioane de lei, iar pierderile înregistrate anul trecut au fost de 10,1 milioane de lei. Cifre alarmante care au determinat grupul consilierilor locali PNL, alături de consilierii Roxana Iliescu și Andrei Meșter să ceară explicații publice directorului general al STPT, Constantin Cocheci cât și Consiliului de Administrație al companiei.

La sesizarea cetățenilor, consilierii locali PNL împreună cu consilieri Roxana Iliescu și Andrei Meșter, au depus pe 2 octombrie 2023, la Primăria Timișoara o solicitare pentru convocarea unei ședințe de plen de îndată, vineri, 6 octombrie, de la ora 17:00, pentru a cere explicații conducerii STPT cu privire la datoriile imense ale societății și la gestionarea deficitară a activității. Numai că plenul nu a mai avut loc din lipsă de cvorum, nefiind întrunit numărul minim legal de consilieri prezenți pentru ședința de plen. Au lipsit consilierii locali ai USR și PSD. Ceea ce l-a scutit pe directorul general al STPT, Constantin Cocheci, de explicații pentru datoriile enorme ale societății și pentru managementul defectuos.

În realitate, STPT este pe pierdere și supraviețuiește din subvenții

Ultima subvenție acordată de CL Timișoara a fost de 10 milioane de lei, la ședința de plen din 13 noiembrie 2023.

Însă infuzia de bani publici către societatea falimentară de transport a fost masivă, pe tot parcrusul anului 2023.

“Într-atât de “bine” merg lucrurile la STPT încât, prin proiectul de hotărâre votat ieri (31 octombrie 2023 -n.r.) privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, consilierii locali au aprobat acordarea a încă 21.000.000 lei acestei societăți, peste suma aprobată inițial in valoare de 128 milioane lei!

Pe scurt, la acest moment, raportat la veniturile totale ale societății de 177 milioane lei, asta înseamnă ca subvenția acordată de municipalitate a ajuns la 84%. In ritmul ăsta, mai mult ca sigur până la sfârșitul anului subvenția va ajunge la aproape 90%! Gradul la care a ajuns subvenția reflectă încă o dată, dacă toate celelalte argumente erau insuficiente (datorii imense, timpi de așteptare in stații de 30- 40 min, pierderi majore înregistrate la finele anului 2022 și cele înregistrate la 30.06.2023, flota de ultima generație care zace in curtea STPT in loc sa deservească timișorenii etc), incompetența conducerii useriste a acestei societăți!

Mai mult, în condițiile în care 90% din veniturile acestei societăți sunt bani de la bugetul local, adică banii noștri, ai tuturor timișorenilor, cred ca se impune o dezbatere serioasă, dacă nu ar fi mai bine ca transportul public în Timișoara să fie 100% gratuit. Pentru bugetul local ar fi un efort suplimetnar de max 10% față de momentul actual, asta în condițiile în care cu transport gratuit ai elimina costurile cu biletele, controlorii și anumiți angajați din cadrul societății cu funcții de conducere etc.

Asta ca sa nu mai vorbim de reducere poluării sau de descongestionarea traficului din oraș. Bineînțeles, toate acestea cu o conducere profesionistă la aceasta societate. Sa ne trăiti, domnule Cocheci, dar poate la conducerea altei societăți, ca la asta ne-a ajuns!”, a postat consilierul local Roxana Iliescu, pe 1 noiembrie 2023, pe Facebook.

Către alți furnizori “a mai rămas o datorie de vreo 700 de mii de lei din trecut… Mai avem restanţe în jur de 10 milioane de lei, nu am toate datele la mine, unele fiind în termen, altele cu termen depăşit, dar şi pentru acestea există înţelegeri de reeşalonare”, a declarat Constantin Cocheci, într-un interviu acordat publicației debanat.ro (După mai bine de un deceniu, STPT termină anul 2023 pe plus. Interviu cu Constantin Cocheci, managerul Societăţii de Transport Public Timişoara).

În același interviu, din 12 decembrie 2023, directorul STPT spune că de vină pentru dezastrul financiar al societății sunt foștii directori, deși la momentul în care el a preluat conducerea, în 1 octombrie 2022, STPT înregistra un plus la șase luni de peste 700 de mii de lei. Și în anul 2020, compania era pe profit, în ciuda scăderii veniturilor proprii, din cauza pandemiei COVID 19, iar finanțele au intra în declin în 2021, după ce managementul a fost preluat de către oamenii cuplului edilitar Ruben Lațcău – Raul Ambruș.

Situația financiară a societății de transport, dar și managementul deficitar al flotei și al activității sunt subiecte despre care Renașterea bănățeană a mai relatat. Consilierii locali au cerut convocarea urgentă a AGA și a conducerii STPT pentru a explica pierderile financiare uriașe ale societății, încă de pe 2 octombrie 2023.

Astfel, în 2021 STPT a avut o pierdere de 1.678.199 lei. În 2022, de când a venit la conducere Constantin Cocheci, STPT a avut o pierdere de 10.537.481 lei.

Conform Raportării contabile semestriale, pe anul acesta, la 30.06.2023, societatea înregistrează deja o pierdere de 8.189.780 lei.

Comparativ, dacă se iau în considerare cifrele de la jumătatea anului 2022, înaintea venirii lui Cocheci la conducere (el a fost numit pe 1 octombrie 2022), la 30.06.2022 societatea înregistra profit în valoare de 795.202 lei în timp ce la 30.06.2023 societatea înregistra o pierdere de 8.189.780 lei.

Disponibilizări și întârziere ale drepturilor salariale

În noiembrie anul acesta, conducerea STPT i-a anunțat pe angajații companiei că nu vor mai primi nici tichete de masă, premii, sporuri, bonusuri și alte drepturi de natură salarială, prevăzute în contractul colectiv de muncă. Mințind cu nerușinare, ”conducerea STPT”, spune că acest lucru se datorează Legii 296/2023, „Legea austerității”, și că, împreună cu Primăria Timișoara se caută soluții legale pentru ca angajații să nu fie afectați. Nimic mai fals. Neacordarea acestor drepturi se datorează faptului că STPT este pe pierdere în ultimii doi ani, și pe parcursul acestui an.

La 1 noiembrie, viceprimarul Ruben Lațcău anunța vremuri sumbre la societatea timișoreană de transport public. Mai exact, este vorba despre concedieri, nu se vor mai da bonuri de masă și alte stimulente și ajutoare către angajați, iar șoferii și vatmanii nu vor mai putea face ore suplimentare. Acest ultim aspect va afecta negativ frecvența circulației mijloacelor de transport și implicit a calității serviciilor.

Printr-o nouă organigramă, se desființează 200 de posturi, iar 30 de angajați își pierd locul de muncă. Cu toate acestea, viceprimarul Lațcău admite că noua lege permite administrațiilor locale să angajeze cheltuieli și plăți, dar asta presupune niște consecințe, printre care chiar amenzi ce ar putea fi suportate de către ordonatorul de credit. În privința acestor sancțiuni legea e clară, dar viceprimarul susține că prevederile sunt pline de ambiguități.

Angajați din cadrul STPT au dezvăluit în spațiul public, pe Facebook, că majorarea salariului la 6500 lei brut pe lună, pentru șoferi și vatmani, anunțată oficial de către primarul Dominic Fritz, este o minciună. Angajații au făcut dovada, cu fluturașul de salariu că în realitate, salariile personalului Navigant au crescut la 5005 lei brut pe lună, adică cu o diferență e 1500 de lei care i-a scăpat primarului, când a făcut triumfalul anunț, devenit celebru pe Facebook, prin postarea din 6 octombrie 2023, cu “domnul Petrică” care și-a semnat mărirea de salariu pe genunchi, chiar în tramvai, avându-l alături pe primarul Fritz.

Pe Facebook, pe contul Vocea STPT, pe 11 decembrie 2023, angajații au anunțat că au primit cu 2 tichete de masa mai puțin pentru luna octombrie, adică 20 de bucăți pentru 22 de zile lucrătoare.