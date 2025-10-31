Giuleștiul, prea... Rapid pentru Dumbrăvița. Rezultatele primei etape a fazei grupelor Cupei României la fotbal

Echipa Rapid București a învins fără emoții formația de ligă secundă CSC Dumbrăvița cu scorul de 4-0 (2-0), în Giulești, într-un meci considerat în deplasare, în Grupa A a Cupei României la fotbal.

Atacantul slovac Timotej Jambor (minutul 21) a marcat primul său gol de când joacă pentru Rapid, cu o lovitură de cap, la centrarea lui Rareș Pop (21). Fundașul olandez Lars Kramer (min. 42) a marcat și el în premieră pentru gruparea giuleșteană, cu o lovitură de cap, la centrarea lui Constantin Grameni (42), la o ieșire greșită a portarului Marian Brașoveanu. În repriza secundă, Alexandru Dobre a reușit dubla (minutele 70 și 79).

Primul gol l-a marcat din penalty, după un henț în careu comis de Gheorghe Gondiu, iar al doilea, din centrarea lui Antoine Baroan. Timișenii de la CSC Dumbrăvița au avut la rândul lor câteva șanse de a înscrie golul de onoare, dar portarul Franz Stolz a apărat șuturile lui Daniel Olariu (min. 63 și 64) și Bogdan Panaite (min. 64).

CSC Dumbrăvița (antrenor Florin Fabian): Brașoveanu – Morariu (74, Sofran), Butnărașu, Panaite, Gladun (46, R. Ciurel) – S. Popovici, B. Vasile (cpt.) – Pădurariu (46, Gondiu), Cibi (71, Ailenei), Curescu (46, D. Olariu) – R. Cristea. În Cupa României, CSC va susține următorul joc din Grupa A în jurul datei de 3 decembrie, pe teren propriu, cu CSM Slatina.

Bănățenii vor mai rămâne în Capitală pentru că sâmbătă, de la ora 11, vor întâlni Steaua, în etapa a 12-a din eșalonul secund.

Rezultatele primei etape a fazei grupelor Cupei României la fotbal

De marți până joi, au avut loc meciurile din prima etapă a fazei grupelor Cupei României Betano la fotbal, ediția 2025-2026. Iară rezultatele consemnate:

GRUPA A: CSM Slatina – CFR Cluj 0-4 (Korenica ’23, Badamosi ’35, A. Păun ’59, Chibsah ’75 – autogol); Metaloglobus – Campionii FC Argeș 2-3 (Cosmin Achim 59, Yassine Zakhir 78 / Takayuki Seto 29, Kevin Brobbey 34 – penalty, Ricardo Matos 85; CSC Dumbrăvița – Rapid 1-4.

GRUPA B: CS Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova 1-4 (Stevanovici / Etim (dublă), Băsceanu și Cicâldău. Meciul a marcat și un moment inedit, patronul Sănătății, Aurelian Ghișa, la 61 de ani, a intrat în joc în minutul 89); CS Gloria Bistrița – FCSB 1-3 (Mensah / Alibec, Thiam, Stoian); UTA Arad – ACS Petrolul Ploiești 1-1 (Valentin Costache 33 / Adrian Chică-Roșă 78).

GRUPA C: Sporting Liești – Oțelul Galați 3-3 (Voinea ’36, Costea ’51, Maftei ’90+3 / Ciobanu ‘5, Nuno ’60, Andrezinho ’64); AFK Csikszereda – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 0-0; Metalul Buzău – Universitatea Cluj 1-2 (Valentin Dumitrache 45+3 – penalty / Atanas Trică 50, Taiwo Quadri Olakunle 90+1).

GRUPA D: CS Dinamo București – Dinamo 1948 (Cocoș ’72 / Caragea ‘9, ’18, Musi ’90); Concordia Chiajna – Hermannstadt 0-1 (Florin Bejan 56); FC Botoșani – Farul Constanța 1-1 (Andrei Dumiter 55 – penalty /Jovan Markovic 58).