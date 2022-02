Fritz e pus pe fapte mari. ”Luxul” de-a parca în Timișoara se va plăti scump în curând (foto)

Primarul Dominic Fritz se declară pus pe fapte mari în ce privește sistemul de parcare care va intra în vigoare din aprilie. Referindu-se la Serviciul de parcări recent creat în structura municipalității, edilul-șef susține că:

”Avem aici o echipă de tineri arhitecți care lucrează deja la noi proiecte de amenajare de locuri de parcare în zonele de blocuri, gândite după concepte moderne cu spații verzi integrate, fluxuri pietonale și copaci salvați de la tăiere.

Renunțăm la vechiul concept de betonare excesivă a zonelor dintre blocuri. Spațiul public trebuie să fie pentru toată lumea. Nu putem lăsa orașul să se transforme într-o mare parcare, fără reguli și fără respect față de pietoni, de persoane cu mobilitate redusă, de copii sau vârstnici care au nevoie de culoare pietonale și zone înverzite”.

Noul serviciu al Primăriei va gestiona sistemul TimPark și fondurile obținute prin intermediul acestuia. Structura se va ocupa inclusiv de amenajarea de parcări.

Ora de parcare, minimum 1 leu și maximum 7

Toate bune și frumoase, planul chiar pare promițător, numai că din aprilie timișoreanul cu mașină va plăti bani frumoși pentru parcare, inclusiv într-o sumedenie de locuri din oraș unde aceasta nu s-a taxat până acum.

Mai exact, pe nu mai puțin de 210 străzi parcarea va fi pe bani din această primăvară. Un abonament pe un an pentru toate cele trei zone tarifare va costa 652 de lei. Cel mai ieftin abonament nerezidențial va avea tariful de 272 de lei pe an, pentru așa-numitele zone albastre, situate departe de centru. Prețul pentru un an va fi, în schimb, de 362 de lei în zona galbenă, respectiv de 453 de lei pentru cea roșie.

Viziunea municipalității este autovehiculele nu trebuie să staționeze prea mult în zona ultracentrală (cea verde pe harta alăturată), unde prima oră de parcare va costa 4 lei, dar va crește la 5, 6, respectiv 7 lei începând cu ora a patra. În zona roșie, ora va fi taxată cu 2 lei, în zona galbenă cu 1,50 lei, iar în cea albastră cu 1 leu.

Totodată, vor exista locurile de parcare pentru uz rezidențial care vor fi accesibile până la ora 17 tuturor, iar în intervalul orar 17 – 8 doar celor care domiciliază pe străzile cu pricina. Un abonament rezidențial anual va costa, în funcție de distanța față de centrul orașului, 70, 90 și 110 lei.

Ultracentral, parcarea va fi taxată și sâmbăta

Inclusiv în zilele de sâmbătă, parcarea în zona ultracentrală (verde) se va plăti în intervalul orar 8 -17. Iată, însă, cum sunt stipulate în noul Regulament al sistemului timișorean de parcare palierele orare, pe zone:

”Pe locurile de parcare / staționare din categoria celor de uz general se poate staționa / parca după următorul program: cele aflate în zonele roșie (I), galbenă (II) și albastră (III): luni – vineri, între orele 8 – 20 – cu taxă; orele 20 – 8 – fără taxă; sâmbăta, duminica și sărbătorile legale – fără taxă; cele aflate în zona verde: luni – vineri între orele 8 – 20 – cu taxă, orele 20 – 8 – fără taxă; sâmbăta între orele 8 – 17 cu taxă, după orele 17 – fără taxă; duminica și sărbătorile legale – fără taxă”.

Mai trebuie spus că pe viitor sistemul TimPark se va extinde progresiv și în alte zone ale orașului, conform viziunii administrației Fritz.