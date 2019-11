Farmecul campaniei electorale: Primarii PNL au tras pentru ca partidul să-i lase fără pensii speciale!

E deranj mare printre primarii PNL Timiş. Victoria categorică obţinută la alegerile prezidenţiale începe să-şi mai piardă din gust, după ce de la centru s-au anunţat anumite intenţii care nu sunt pe placul edililor care au tras în campanie pentru Klaus Iohannis.

Prima dintre măsuri se referă la pensiile speciale ale primarilor, care, conform Codului administrativ, ar trebui acordate. Pentru asta, însă, este nevoie de adoptarea normelor metodologice de aplicare, lucru pe care noul guvern nu îl mai agreează.

Informaţia a fost transmisă primarilor chiar de către premierul Ludovic Orban, după o întâlnire pe care acesta a avut-o cu reprezentanţii Asociaţiei Comunelor şi Oraşelor din România, Orban anunţând că doreşte modificarea Codului administrativ în privinţa pensiilor speciale. La auzul veştii, primarii liberali au luat foc, la fel cum s-a întâmplat şi cu cealaltă măsură pe care PNL o pregăteşte la nivel central, respectiv alegerea primarilor în două tururi de scrutin. „Bine că am tras în campanie şi acum suntem daţi la o parte”, este expresia care circulă printre edilii PNL, nemulţumiţi de întorsătura pe care au luat-o lucrurile după alegerile prezindenţiale.

Dănuţ Groza, unul dintre liderii cu cea mai mare greutate în PNL Timiş, este destul de tranşant în această privinţă: „Pensiile speciale nu sunt corecte ca expresie. Nu de pensii speciale au nevoie primarii, ci de indemnizaţii compensatorii, care să regleze cumva interdicţiile pe care le avem, că nu avem voie să avem firme şi multe altele. Părerea mea este că dacă se renunţă la aceste pensii, ar trebui să se facă la modul general, să fie trataţi la fel şi parlamentarii şi alţi politicieni care beneficiază de aşa ceva. Nu e corect ca edili care au avut trei sau patru mandate să iasă la pensie cu 1.600 de lei sau alte sume derizorii. Trebuie să se facă o corelaţie. Doar că expresia privind pensiile speciale nu e cea potrivită, zgârie la ureche. De asemenea, nu este corect să se facă două tururi la alegeri, ci să rămână un singur tur. Este o capcană întinsă de USR, care nu are nici un primar, iar PNL nu are voie să cadă în ea. Noi, primarii PNL Timiş, am discutat acest aspect şi suntem în unanimitate pentru un singur tur”.