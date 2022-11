Excremente de urs la conservă vândute ca suvenir. OPC: „Se poate lua în mână şi mula ca o plastilină”

Excremente de urs la conservă vândute în Covasna şi Harghita ca suvenir. OPC: „Se poate lua în mână şi mula ca o plastilină”

Un produs aflat la vânzare în judeţele Covasna şi Harghita i-a lăsat fără cuvinte pe comisarii Protecţiei Consumatorilor Covasna: excremente de urs… la conservă.

O cutie cu „Urme de urs” are circa 30 de grame de conţinut

Produsul, care se vinde pe post de „suvenir” cu suma de 40 de lei, a fost descoperit într-un local din municipiul Târgu Secuiesc, iar firma producătoare este Lixid Project, compania care produce berea şi chipsurile „Csíki Sör” şi „Csíki Csipsz”.

O cutie cu „Urme de urs” are circa 30 de grame de conţinut, iar firma producătoare garantează că excrementele sunt autentic-secuieşti.

Contactat telefonic, comisarul-şef adjunct al Protecţiei Consumatorilor Covasna a explicat că produsul nu poate fi retras de la comercializare, întrucât pe ambalaj este specificat clar faptul că nu este destinat consumului uman.

Cu toate acestea, conţinutul poate fi scos din conservă şi „modelat ca plastilina”, astfel că, de exemplu, un copil lăsat nesupravegheat l-ar putea foarte uşor ingera, transmite weradio.ro.

„Se vinde la noi în judeţ, am găsit la Târgu Secuiesc, într-un bar care are franciza celor de la Lixid Project, cei care fac berea Csíki Sör şi chipsurile cu aceeaşi denumire.

Am înţeles că e un fel de suvenir, nu au putut să ne dea o explicaţie. Se dă şi un termen de valabilitate, care e aiurea, nu înţeleg la ce să dai termen de valabilitate dacă nu este produs alimentar.

Traducerea nu este completă, se afirmă acolo că este produs secuiesc, produs în Székelyföld şi că se poate lucra cu el, se poate lua în mână şi mula ca o plastilină, aşa mi s-a explicat.

Te-ai putea juca cu el, într-un fel, dar nu ştiu dacă e în regulă, ce se întâmplă dacă un copil se joacă cu el şi îl bagă în gură?

Produsul costă 40 de lei, nu l-am retras de la vânzare pentru că nu este un produs alimentar, are avertismente, dar i-am sesizat şi pe colegii din Harghita, pentru că este produs la Sânsimion, în judeţul Harghita.

Este foarte interesant de unde au prelevat acele materii organice, să le spunem aşa, şi dacă au avut aprobarea celor de la vânătoare, sau de la Romsilva, să se ducă în pădure să culeagă excremente de urs.

Eu am rămas perplex când am văzut conserva, are 30 de grame, e o bucăţică mică înăuntru, e uşoară, dar nu mi-a venit să cred.

Dacă are avertismentul, nu avem ce să facem, nu este produs comestibil, se pare că ar fi suvenir. Nu ştiu ce utilitate poate să aibă, decât, poate, dacă vrei să faci o farsă cuiva”, a explicat comisarul-şef adjunct al OPC Covasna pentru weradio.ro, citat de Brașov.net.

Conform etichetei de pe conservă, produsul conţine 100% excremente de urs brun transilvănean, „fără gluten, fără conservanţi, vegan”, iar nedeschis, îşi păstrează calitatea pe termen nelimitat în interiorul ambalajului. În schimb, după deschidere, trebuie „folosit” în termen de 22 de ore.

Ambalajul conţine şi un avertisment potrivit căruia produsul nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.

Foto: azonnali.hu