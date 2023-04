Eugen Căpățînă și Lucian Mureșan, răsplătiți cu titlul „Sportiv de înaltă performanță”

Doi jucători emblematici ai echipei noastre de rugby au fost răsplătiți recent cu titlul „Sportiv de înaltă performanță”. Distincția vine ca o recunoaștere a performanțelor pe care cei doi rugbiști le-au obținut de-a lungul carierei.

Eugen Căpățînă (36 ani) și Lucian Mureșan (28 ani) au reprezentat cu cinste Timișoara și România de-a lungul ultimului deceniu, având titluri naționale și Cupe ale României cucerite în tricoul alb-violet, participări la Cupa Mondială și titluri europene câștigate sub tricolor.

„Este un sentiment aparte să primesc această distincție, mai mult decât o mare mândrie. Mă bucur că am reușit să-mi fac familia și coechipierii mândri de mine, dar nu aș fi reușit fără sprijinul colegilor de aici și de la echipa națională. Printre cele mai frumoase amintiri sunt tripla din 2015, Campionat-Cupă-Cupa Ligii, și participarea în cupele continentale, dar și titlul european câștigat cu națională României. Nici nu pot să descriu ce am simțit în 2016 când am jucat cu Stade Francais, în Challenge Cup. Aveam 19 ani, mă pregăteam de Bacalaureat și eu jucam titular împotriva francezilor. A fost superb!”, a declarat Lucian Mureșan.

Lui Căpățînă și Mureșan li s-a acordat titlul de „Sportiv de înaltă performanță” prin Ordinul 134/2023 al ministrului sportului, Carol-Eduard Novak, urmare a unui referat întocmit de Direcția Generală pentru Sport.

„Căpă” și „Muri” pregătesc meciul din etapa a V-a a Ligii Naționale, cu Steaua, în deplasare, duelul singurelor echipe neînvinse în actuala ediție de campionat.

„Și ei au trei victorii, și noi avem trei victorii, va fi un meci decisiv. Noi ne dorim să dăm și de această dată totul pe teren. Nu avem ce pierde, mergem acolo să câștigăm”, a conchis Lucian Mureșan.

Partida de vineri, 28 aprilie, din Ghencea începe la ora 18.15 și poate fi urmărită în direct la Prima Sport 2.