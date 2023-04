Fritz declară război “interlopilor” de pe malul Begăi

Într-o adevărată campanie pe stil “antimafia”, primarul Dominic Fritz a semnat dispoziții de demolare pentru recuperarea a 55.000 de metri pătrați de terenuri, în valoare de peste 22 de milioane de euro, ocupate ilegal pe domeniu public al Timișoarei. Asta este ceea ce susține edilul.

Previzibil, cei vizați vor ataca în instanță dispozițiile date de primăriei. Rămâne de văzut cine are dreptate în fața magistraților. Mai mult, doi dintre proprietarii de localuri vizate, susțin că îl vor da în judecată pe primarul Fritz pentru prejudicii de imagine și pentru lezare lezează demnității, onoarei și reputației, așa cum prevede Codul Penal.

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz a emis şapte dispoziţii de demolare, pentru tot atâtea localuri care, susține el, ocupă abuziv domeniul public. Acestea sunt cluburi, restaurante şi ştranduri care nu au contracte de concesiune, astfel că proprietarii nu plătesc nicio taxă şi pentru care nu există autorizaţii de construcţie sau de funcţionare şi nici avize ISU de securitate la incendii, conform declarației edilului.

Cele şapte locaţii care urmează să fie demolate sunt Terasa Boss, Clubul Gatsby, fosta bază sportivă Electrometal, Ştrandul Termal ZHH, Terasa şi Ştrandul No Name, Ştrandul Lemon şi Clubul Heaven.

Alegații despre furt, ilegalități și presupuși interlopi

„O salbă de construcții ilegale ocupă peste 5 hectare de teren aflat în domeniul public, adică al tuturor timișorenilor. Patrimoniul orașului a fost furat bucată cu bucată, timp de zeci de ani, iar unii au făcut averi. Toate administrațiile anterioare au închis ochii, devenind astfel complice cu niște interlopi care au acaparat patrimoniul orașului. Vorbim de terenuri a căror valoare este estimată la 22 de milioane de euro. În fiecare an Timișoara a pierdut 1 milion de euro din concesiuni și alte taxe. În plus, toate aceste construcții care au fost ridicate ilegal, nu au autorizație și nimeni nu poate garanta siguranța celor care frecventează aceste localuri”, a spus primarul Dominic Fritz.

Primăria Timișoara a început în 2022 o analiză a situației terenurilor de pe malul Bega și zona Stadion, pentru a elucida situațiile bizare raportate de-a lungul timpului despre proprietatea acestora. În urma unui proces minuțios de documentare a reieșit că peste 55.000 de metri pătrați, care aparțin municipiului Timișoara, au fost ocupați ilegal de decenii. Pe aceste terenuri au fost ridicate construcții ilegale și au fost exploatate în scop comercial. Prin dispozițiile emise, firmele care ocupă ilegal aceste terenuri sunt obligate să își desființeze construcțiile ridicate. În caz de refuz, primăria va efectua demolările și va imputa costurile aferente.

Ce nu se leagă în discursul electoral

Toată acțiunea de înfierare a “ilegaliștilor” a avut loc, pe malul Begăi, în fața fostei terase Boss, care nu mai funcționează de ani de zile. Primarul Fritz a ținut o prelegere cu un pupitru mobil în față, exact cum făcea în campania electorală din anul 2020 (vezi foto jos – anul 2020).

Dincolo de tirada de acuzații, primarul recunoaște că unele dintre terenuri aparțin chiar Primăriei Timișoara, iar clădirile în care funcționează barurile și restaurantele sunt ale unor cluburi sportive.

Aceste cluburi sportive au mari dificultăți financiare ori și-au suspendat activitatea de ani de zile. Singura metodă de a se menține pe linia de plutire, a fost închirierea către operatori economici din domeniul HORECA.

Despre demolarea clădirilor ce țin de asociațiile sportive nici nu poate fi vorba, ele fiind proprietare pe aceste imobile. Altele, cum sunt clădirile ce țin de ștranduri sunt în proprietatea unor societăți comerciale, care le-au “moștenit” ca baze sportive și de agrement, de la vechile întreprinderi dinainte de 1989.

Astfel că, în afară de dispozițiile semnate și de discursul politicianist, primarul a admis că nu poate trece la demolarea clădirilor și a încercat să explice și de ce va fi mai mult laudă decât faptă.

„Aș vrea să merg prin fiecare dintre aceste situații și să vă explic de ce legea nu ne lasă decât să demolăm toate aceste clădiri ridicate ilegal, fără autorizații de construire sau orice alt act.

Începem aici, cu Terasa Boss, unde este o mică clădire galbenă, care aparține Primăriei Timișoara, și în jurul căreia s-au dezvoltat tot felul de construcții și chiar și o parcare ilegală. Aici avem un teren din domeniul public de 6.425 mp, cu o valoare estimată de 2,5 milioane de euro, ocupat ilegal. Nu există contract de concesiune, nu există autorizație de construire pentru clădiri noi, nu are autorizație de funcționare, nici aviz de la ISU, și există și această parcare ilegală de 2.000 mp.

Apoi vine restaurantul Gatsby, domeniu public ocupat ilegal: 5.800 mp, valoare estimată de 2,3 milioane de euro. Nu există contract de concesiune, nu are autorizație de construire, nu are autorizație de funcționare sau aviz ISU.

Urmează fosta bază sportivă Electrometal, unde avem domeniu public ocupat ilegal de peste 2.000 mp, cu o valoare estimată de 900.000 de euro. Aici există drept de folosință pentru activități sportive și de agrement, dar nu există contract de concesiune, nu există autorizație de construire pentru construcțiile noi și nici autorizație de funcționare.

Avem ștrandul termal ZHH, unde există și un litigiu pentru chiriile neplătite, dar mai este și un teren aparținând domeniului public, de 14.000 mp, cu o valoare estimată de aproape 6 milioane de euro. Mergem și aici mai departe cu dispoziția de demolare.

Apoi avem terasa și ștrandul No Name – un teren de peste 6.500 mp, cu o valoare estimată de 2,6 milioane euro; nu există contract de concesiune sau închiriere, nu are autorizație de construire și nici aviz ISU.

Ștrandul Lemon: 5.500 mp, valoare estimată de peste 3 milioane de euro, unde nu există niciun contract sau document.

Și nu în ultimul rând, vorbim despre Heaven, unde există deja un proces pentru chiria unei clădiri, dar și aici există în jurul clădiri un teren de peste 12.000 mp, cu o valoare estimată de 5 milioane de euro, unde nu există autorizație de construire, contract de concesiune, autorizație de funcționare etc. În acest caz, legat de Heaven, vreau să spun un lucru foarte clar.

Un fost director de patrimoniu din primărie a făcut pușcărie pentru că a făcut pe vremuri un contract de concesiune pe acest teren mic pentru clădire și nu pe întregimea terenului. Dacă cineva a făcut pușcărie pentru abuz în serviciu pentru un contract prea mic, este evident că ne aflăm într-o situație penală care persistă de prea mulți ani și nu voi continua cu această abordare ilegală”, a declarat primarul Fritz, făcând inventarul bazelor cu probleme de legalitate.

Demolăm, demolăm, dar ce punem în loc?

Proprietarii acestor locaţii trebuie să îşi demoleze singuri toate clădirile care au fost ridicate ilegal pe domeniul public, însă primarul crede că aceştia vor contesta dipoziţiile în instanţă. Oricum, în momentul în care deciziile vor rămâne definitive, Fritz spune că va acţiona în forţă pentru a elibera toate terenurile respective.

”Mă aștept ca aceste dispoziții să fie contestate în instanță, dar legea e foarte clară. Dacă construiești ilegal pe domeniul public, nu există variantă de a intra în legalitate. Acțiunea primăriei este și un semnal de susținere transmis antreprenorilor cinstiți, care și-au construit afacerile legal și au dus o luptă inegală cu concurența neloială a celor care au luat cu japca terenul timișorenilor și au făcut averi.

Noi aici ne luptăm cu niște interlopi care au luat «cu japca» domeniul public al municipiului, lucru tolerat și poate chiar sprijinit de anumite instituții locale în ultimii ani. Nu ducem un război cu antreprenorii cinstiți din Timișoara care au construit cinstit, care plătesc taxe și impozite. Tocmai în favoarea lor luăm aceste măsuri. Cum ai putea concura cu șmecheri care nu au dat vreun ban pe terenuri sau clădiri, care nu fac investiții legale și, în unele cazuri, mai fac și bani la negru.”, a completat primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Procesul de eliberare a domeniului public de construcții ilegale va fi unul de durată. Administrația locală este pregătită să realizeze amenajări verzi minimale, pentru a reda spațiul imediat înapoi cetățenilor. Viziunea prezentată de primarul Fritz este regenerarea urbană a zonei aflate între malul Bega și bulevardul Vasile Pârvan. ”Vom transforma zona zero a Timișoarei în Coridorul de Agrement Urban Bega. Unde interlopii au închis malul Begăi timp de zeci de ani, tolerat de autorități, copiii și tinerii Timișoarei vor avea acces la terenuri de sport, iar toți timișoreni se vor bucura de o singură mare zonă verde și de agrement pe malul Begăi”, a declarat Dominic Fritz.

Cu siguranță, măsura demolărilor și de închidere a ștrandurilor și restaurantelor este una extrem de nepopulară. Ștrandurile de pe malul Begăi sunt o atracție pentru zeci de mii de timișoreni, în fiecare an, în sezonul cald. Cât despre restaurante și cluburi, acestea sunt pline, mai ales în weekend, tot timpul anului.

“Eu înțeleg foarte bine că pentru unii timișoreni acestea sunt locuri în care merg cu drag. Nu este un demers care îmi face plăcere, dar este necesar. Doar așa putem construi o Timișoară vibrantă în care există condiții legale și egale, sigure pentru toată lumea.

Marea întrebare este ce vom pune în locul lor. […] Viziunea noastră este să recâștigăm acest spațiu pentru timișoreni și vizitatorii orașului și să avem un coridor de agrement pe malul Begăi, mai ales spații pentru copii. Este un proces care va dura, dar scopul nostru este să deschidem cât mai repede spațiile pentru public.[…] Nu o să intrăm de mâine cu buldozere”, s-a întrebat, retoric, primarul Timișoarei.

În concluzie, lucrurile se rezumă la declarații războinice cu iz electoral, dar nu se va întâmpla nimic prea curând în ceea ce privește actualele locande. Cât despre ce se va pune în loc, așa-zisul Coridor de Agrement Urban nu îi va mulțumi nici pe tinerii amatori de cluburi și cu atât mai puțin pe familiștii care frecventează, în număr foarte mare, ștrandurile de pe malul Begăi.