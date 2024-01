Etapa națională a Olimpiadei de limbi clasice are loc la Timișoara, iar anul viitor e posibil cea de astrofizică.

Cu mare întârziere, pe 29 ianuarie seara, Ministerul Educației a publicat calendarele olimpiadelor și ale concursurilor școlare naționale și internaționale pentru acest an.

Conform calendarului, în intervalul 25-28 aprilie, la Timișoara va avea loc etapa națională a Olimpiadei de limbi clasice, respectiv de greacă veche și latină.

Aura Danielescu, inspectorul școlar general al ISJ Timiș, este de părere că elevii care participă la olimpiade merită să aibă parte de condiții foarte bune de găzduire, iar pentru acest lucru, autoritățile au nevoie să știe și să se pregătească din timp:

”Legat de olimpiadele care se țin la nivel național, i-am rugat pe colegii din Ministerul Educației să ne trimită cu cel puțin cu un an înainte o scrisoare de intenție în care să-și exprime dorința în acest sens, ca să vedem în ce măsură putem să ținem două, trei, patru sau cinci faze naționale.

Am primit recent propunerea ca la Timișoara să se țină etapa națională a Olimpiadei de Astrofizică în anul școlar 2024-2025. Mi s-a părut o idee interesantă, pe care nu am respins-o cum am făcut în alte rânduri, când nu am cunoscut din timp intenția ministerului.

Atunci când am două-trei solicitări pentru olimpiade naționale, mă adresez primăriei, respectiv consiliului județean, ca dumnealor să știe să-și fundamenteze un buget pentru susținerea unor astfel de evenimente.

Lucrurile acestea trebuie să se lege.

Un inspector școlar general trebuie să cunoască intenția ministerului de a organiza o olimpiadă într-un județ, ca să vadă care este capacitatea județului de a o susține.

Nu ne putem hazarda la o olimpiadă de nivel național și apoi să nu le putem oferi elevilor condiții foarte bune dacă nu primi sprijin financiar și din partea autorităților, pentru că suma primită de la minister, chiar dacă a fost dublată, este insuficientă pentru a trata așa cum trebuie copiii care ajung la olimpiadele naționale.”