Elevii noștri, studenții de elită ai altora

Absolvenții reprezintă cartea de vizită a unui liceu. La prima vedere, performanțele obținute pe plan școlar arată pregătirea și implicarea cadrelor didactice, dar și a sistemului de învățământ în general. În realitate, primează și aptitudinile cu care te naști și ambiția pe care o ai ca să îți depășești condiția, consideră elevii claselor a XII-a de la Liceul ”Grigore Moisil” din Timișoara, una dintre cele mai ”vânate” unități școlare de către părinți, încă din clasele primare.

”Un om construit frumos este cel care își ascultă pasiunile interioare. Nu te duci la cel mai bun liceu de pe listă, ci la cel care ți se potrivește”, spune Codrin Paul Oneci, timișoreanul care din toamnă va studia la cea mai bună universitate din lume, celebra Massachusetts Institute of Technology (MIT – Statele Unite ale Americii), care i-a oferit o bursă integrală.

Face parte dintr-un colectiv de elevi din care jumătate participă la nivel național la olimpiadele școlare la diferite materii și câțiva sunt olimpici internaționali, iar o treime dintre aceștia vor studia în continuare în străinătate.

Mentor pentru colegii mai tineri

”Mulți am venit de la alte școli și ne cunoaștem de mici pentru că participam împreună la diferite concursuri. Am venit la acest liceu pentru că am găsit un mediu bun pentru studiu”, mărturisește Codrin Paul Oneci.

Sunt tineri pentru care studiul științelor și inovația reprezintă pasiunile cărora le dedică tot timpul liber. Pentru ei școala a fost un mod de distracție, majoritatea neluând meditații în particular pentru promovarea diferitelor examene școlare sau pentru îmbunătățirea performanțelor.

”Părinții nu mi-au plătit meditații și m-au lăsat să fac ceea ce îmi place. Dacă aș fi fost pasionat de pictură m-ar fi lăsat să îmi urmez visul. Eu studiez mult cursuri timp de pe internet publicate de universități de prestigiu. Profesorii de la clasă ne-au învățat teoria și ne mai îndrumă. Eu pregătesc gratis cinci colegi din clasele mai mici pentru că vreau să fie mai mulți ca mine. Pe Alex Kosa, aflat între primii 15 din țară la fizică, l-am pregătit de două ori pe săptămână înainte de olimpiada națională și a obținut medalia de argint”, precizează Codrin Paul Oneci.

Multiplu medaliat la concursuri și olimpiade, investește premiile cu care uneori îi sunt răsplătite performanțele în pasiunii sale: inovațiile tehnice.

”Astăzi, la Târgul Liceelor, prezint o dronă cu motor termic în doi timpi cu 1,6 cai-putere și cilindru de 7,8 centimetri cubi care funcționează pe bază de metanol și 16 la sută nitrometal. Am construit-o de la zero și m-a costat 2.000 de dolari. Am făcut-o în bucătăria de la bloc, în timp ce alții trăiesc în palate și se mai miră lumea că plecăm. Eu văd cum sunt exploatați părinții mei.

Majoritatea colegilor au plănuit inițial să rămână în țară, dar atunci când vezi că lumea e refractară la tot ce ține de schimbare și nu acceptă alte opinii, nu poți decât să pleci. Eu vreau să o fac doar pentru o vreme și să revin. Lumea se plânge că plecăm dar, în realitate, cred că nu are nevoie de noi. În țară nu ni se oferă oportunități, ba chiar ni se bagă bețe în roate.

Dacă este să se schimbe ceva, trebuie să vină din mediul privat. Peste câțiva ani, mă văd înapoi în România dând un exemplu și altora să investească în tehnologie, pentru că astfel poți să îți îmbunătățești condiția”, ne-a dezvăluit Codrin Paul Oneci.

Student în paralel

Alexandru Malekshahian este un alt elev sclipitor. ”Mi-a plăcut matematica de mic. Din clasa a cincea particip la olimpiada națională, iar anul trecut am fost al doilea pe țară și am intrat în lotul internațional lărgit”, spune tânărul.

În paralel cu pregătirea pentru bacalaureat, elevul de clasa a XII-a se pregătește pentru sesiunea de la facultate. De plăcere și pentru că știa materia, Alexandru Malekshahian a urmat, încă de pe când era elev în clasa a XI-a, în paralel cu școala, și cursurile de la anul I al Facultății de Matemnatică de la Universitatea de Vest, iar în prezent, pe cele din anul al II-lea de studiu.

De la stânga la dreapta, Alexandru Malekshahian, profesoara de informatică Cristiana Carnaț, directoarea Cerasela Bociu, Tudor Suciu și Codrin Paul Oneci

”Sper să iau examenele de la facultate cu zece. Mă pregătesc și pentru bacalaureat pentru că sunt în atenția celor de la Cambridge unde vreau să studiez matematică pură și să urmez o carieră în cercetare”, spune Alexandru Malekshahian, primul din familia sa pasionat de ecuații diferențiale, fiind fiu al unui antreprenor iranian și al unei psiholoage.

Moștenire pentru cei care vin din urmă

Pentru ca viitorii elevi să fie de nivelul actualilor olimpici internaționali de la ”Grigore Moisil” – Vlad Rochian, Andrei Mohuț, Tudor Suciu, Casiana Popovici, Alexandru Malekshahian și Codrin Paul Oneci – este nevoie de investiții în baza didactică a școlilor.

”La liceul nostru sunt foarte mulți tineri talentați. Dacă s-ar investi mai mult în echipamente, ar fi mai mulți ca și noi. La nivel de echipamente informatice stăm bine, dar ar trebui dotate mai consistent și laboratoarele de fizică, chimie și biologie”, consideră Tudor Suciu, olimpic la Științele Pământului, care din toamnă va studia în Danemarca.

Pentru ca elevii de la unitatea școlară cu cele mai bune rezultate din județ să aibă un laborator de robotică, Codrin Paul Oneci caută sponsori care să investească în mașini, unelte și aparatură.