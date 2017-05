ACCIDENT TERIBIL în vestul ţării, soldat cu TREI MORŢI!

Un viceprimar din vestul ţării și-a văzut moartea cu ochii miercuri seară, în timp ce se deplasa cu mașina de serviciu a instituţiei, pe Drumul European 70.

La intrare în localitatea Valea Cernei, județul Mehedinți, pe linie continuă, o șoferiță, care venea din sens opus, a întors brusc mașina în fața sa, impactul dintre cele două autovehicule fiind nimicitor.

Trei persoane, între care și șoferița, au murit până la sosirea medicilor. Ca prin minune, viceprimarul Caransebeşului, Marius Isac, a scăpat teafăr.

„Eram în apropierea unei curbe, pe linie continuă și nu aveam viteză. Totul s-a derulat cu repeziciune, m-am trezit cu mașina în fața mea și nu am, mai putut face nimic. La ora 20,56 am sunat la 112 și am anunțat tragedia ”, a mărturisit joi-dimineață viceprimarul, jurnaliştilor de la argument-cs.ro.

