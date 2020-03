E oficial! Un important primar timişean a trecut la PNL

Nicolae Robu a dat o lovitură colosală pe scena politică! Preşedintele PNL Timiş a reuşit să-l convingă pe primarul din Sânandrei, Claudiu Coman, să se alăture echipei liberalilor. Coman, care era unul dintre primarii importanţi ai PSD Timiş, a fost prezentat oficial în conferinţa de presă a PNL Timiş, Nicolae Robu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Claudiu Coman: „Este un primar care a făcut treabă foarte bună în localitatea sa, un primar apreciat de comunitate, care nu s-a irosit în dispute politicianiste. Este primarul unei comune periurbane, care contează foarte mult. Pot spune că domnul Coman este un primar al faptelor bune, aşa cum suntem noi, liberalii. Să ştiţi că este o asumare a noastră, făcută cu chibzuinţă”.

La rândul său, primarul din Sânandrei a explicat motivele care l-au făcut să ia această decizie: „Sunt o persoană parolistă, care spune mereu deschis ceea ce are de spus. Am fost în PSD şi am pus mereu presiune pe partid, atunci când a derapat de la buna organizare şi desfăşurare a lucrurilor. Mi-am asumat public această poziţionare şi nu m-am ferit să îl acuz pe Liviu Dragnea pentru modul în care a schimbat guvernele şi pentru acea ordonanţă care a scos lumea în stradă. În PSD, s-a greşit foarte mult în ultima perioadaă şi îmi pare rău că nici în cel de-al 12-lea ceas nu s-a înţeles că unii trebuie să facă un pas în spate.

Chiar şi acum, la congres, aşteptam oameni capabili, cu credibilitate, dar nu s-a reuşit asta. Mi-aş fi dorit ca Sorin Grindeanu să fie preşedintele partidului, dar văd că nu s-a găsit forţa necesară. La alegeri, se va confirma dacă am luat sau nu decizia bună”. Claudiu Coman a precizat că şi-a anunţat colegii din PSD despre faptul că va candida sub sigla PNL. Nicolae Robu a declarat că alţi doi primari PSD au fost refuzaţi de PNL.