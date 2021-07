Drumul Boilor s-a oprit la Culiță Chiș. Până avem SF în plen, de veghe în lanul de porumb

Drumul Boilor, care leagă comuna Moșnița Nouă (prin satul Moșnița Veche) de inelul IV al Timișoarei prin Calea Moșniței, ocolind zona industrială din Calea Buziașului, s-a oprit la directorul Direcției tehnice din Primăria Timișoara, Culiță Chiș. Astfel, SF-ul (studiul de fezabilitate) n-a mai ajuns în Consiliul Local Timișoara.

Potrivit primarului comunei Moșnița Nouă, Ioan Sorincău, nu doar locuitorii comunei limitrofe îl așteaptă cu interes, ci și cei din Bazoșu Nou și Bucovăț.

”Studiul de fezabilitate nu a fost pe ordinea de zi. Au fost greșeli în deviz. Îi dăm drumul în primul plen (septembrie – n.r.), apoi va fi scos la licitație. Va apărea și pe site-ul primăriei”, explică Culiță Chiș.

De cealaltă parte, edilul de la Moșnița Nouă susține că și-a făcut treaba.

” Anul ăsta nu vor face nimic. Voi face strada Sofia, să aibă oamenii pe unde să circule din Drumul Boilor până în drumul județean. Ar fi putut face lucrările cu piatră și betoane concasabile, cum am făcut eu spre Urseni. Noi Drumul Boilor l-am făcut până la limita administrativ-teritorială a comunei. Am avut 2,6 kilometri, iar Primăria Timișoara are de făcut 1,2 kilometri. Noi am început lucrările anul trecut, la sfârșitul lui mai, dar, în octombrie, am constatat că nu au fost bine executate. L-am refăcut. Mai avem de turnat ultimul strat de asfalt. Lucrările au fost finanțate de la bugetul local și prin Programul de dezvoltare locală”, a precizat Ioan Sorincău.