DN 69A, noua legătură între DN 69 Timișoara – Arad și autostrada A1, vizibil și pe Google Maps

Drumul Național 69A, noua legătură între DN 69 (Timișoara – Arad) și autostrada A1, este acum vizibil și pe Google Maps.

Acesta apare deja în aplicația Waze, unde șoferii îl folosesc din momentul deschiderii traficului, în 13 octombrie.

DN 69A asigură o conexiune rapidă între zona de nord a Timișoarei și autostrada A1, fiind a treia legătură a municipiului cu autostrada.

Noul drum are o lungime de aproape 10 km și câte două benzi pe sens, facilitând atât traficul local, cât și cel de tranzit.

Atenție la indicatoarele rutiere!