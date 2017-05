Directorul RCS&RDS, Serghei Bulgac, urmărit penal pentru spălare de bani

Directorul general al RCS&RDS este urmărit penal de DNA pentru spălare de bani, potrivit unui anunţ al companiei.

„La data de 16 mai 2017, Dl. Serghei Bulgac, Directorul General (Chief Executive Officer) al Societății și al RCS & RDS S.A., a fost înștiințat în mod oficial cu privire la efectuarea urmăririi penale față de acesta în calitate de suspect, în legatură cu săvârșirea infracțiunii de spălare de bani”, informează compania.

„Posibilitatea întâmplării acestui lucru pe parcursul desfășurării anchetei DNA a fost anticipată și adusă la cunoștința investitorilor în cadrul Prospectului. Societatea continuă să coopereze deplin în cadrul anchetei și consideră că RCS & RDS S.A. și actualii și foștii membri ai conducerii sale au acționat corect și în conformitate cu legea. În prezent Societatea nu anticipează că investigația va reprezenta o interferință semnificativă în ce privește desfășurarea operațiunilor sale curente”, se mai arată în comunicatul RCS & RDS.

Digi Communications, compania mama a RCS&RDS, aflata in plin proces de listare, a depus un amendament la prospectul de listare in care anunta ca si firma RCS&RDS a primit in data de 8 mai o notificare oficiala din partea DNA in care i se aduce la cunostinta ca are calitate de suspect

romaniatv.net