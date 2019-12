Din dosarul șpăgii rezultă că lupta se dădea între organizațiile PSD din vestul țări, iar miniștrii nu erau străini de ce se întâmpla

Apar tot mai multe informații referitoare la dosarul șpăgilor din Vama Nădlac II și PSD, după perchezițiile DNA efectuate la sediul organizației județene a PSD Arad. Concluzia procurorilor e că afacerea a fost una de partid, prin care politicieni de primă mână din zona PSD îndemnau la angajări pe bani, sume între 5.000 și 10.000 de euro, la luare de mită de la șoferi pentru ca banii să ajungă în pușculița partidului aflat la guvernare.

Pe de altă parte, din înregistrări rezultă faptul că a existat o rivalitate puternică între organizațiile PSD Arad și Caraș-Severin în privința numirii șefilor în posturi cheie din Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara. La un moment dat, deputat Dorel Cărar, care este și președintele PSD Arad, a dat cu pumnul în masă: „Nu, nu, nu. Dă-l mă în p… mea! De ce să dăm noi la alții?”

Mirel Pascu, fostul primar al Bocșei și vicepreședinte al PSD Caraș-Severin, angajat al DRDP, își dorea foarte mult să conducă Departamentul de Control trafic, o funcție cheie și „bănoasă“ în același timp. De acest lucru știa până și fostul premier Viorica Dăncilă, care ar fi intervenit în favoarea lui Pascu, cu ocazia vizitei în Caraș-Severin din luna august a acestui an. Dovadă e mesajul transmis către o subordonată de Cristian Ispravnic, șeful DRDP Timișoara, așa cum apare într-o postare Digi 24: „De aia te-am sunat, că-i urgent. Uite, îs cu domnu ministru….Ă…Chestia cu Mirel și cu Lucaciu îi pă bune, îi de ordin de la doamna premier. Deci, n-are el nicio treabă, n-are ce să facă. Îi ordin și asupra lui. M-ai înțeles?… Deci, o zis: Nu, Lucaciu rămâne șef de Serviciu și ăla merge șef Departament. Na, că-i… Direct premiera! Deci, direct premiera i-o zis…”

Până la urmă, șef a ajuns Mircea Lucaciu, membru al PSD Arad, deși nu avea pregătirea necesară pentru a ocupa o astfel de funcție. Această numire avea să-l înfurie teribil pe Mirel Pascu care a răbufnit, spunând despre Lucaciu: „Păi cum să-l pui pă Mircea director? Râde toată Frontiera, râde toată Direcția, toți de noi… Păi el n-are poziție politică… Zero! Școală zero!Experiență într-o chestie de conducere directă, zero… Pă trei valențe, care le ai la CV-u, nu? Bă, ce… ce experiență politică ai? Bă, am fost vicepreședinte, consilieru lu cutare, am făcut aia. P…, el n-are nimica. Nici măcar la Nădlac nu-i președinte. Îl doare-n p… de partid, mâine! Da… Ă… Alte experiențe, el n-a fost niciodată în nicio funcție. O fost controlor de trafic. Îl duci tu controlor de trafic? Păi unde ai mai auzit așa ceva în țară?”

