Cum a reuşit un român să ajungă cu maşina electrică în Grecia cheltuind doar 6 euro

Un turist român și-a pregătit atât de bine călătoria spre Grecia încât a cheltuit pentru transport mai puţini bani decât pe un taxi sau decât pe un abonament săptămânal pentru mijloacele de transport public.

Vestea bună este că a împărtășit propria experiență pe grupul de Facebook ”Călător cu Dacia Spring”, astfel încât, dacă îi urmează sfaturile, cei care posedă o maşină electrică pot ajunge din București în Kallithea, Grecia, cu doar 6 euro!

”Bucureşti – Sofia – Kallithea, 800 km. Bucureşti – Sofia, 390 km drum naţional, 8 ore până la cazare cu tot cu încărcări, aici e inclusă şi încărcarea din Sofia, cât am fost să mâncăm, oraş unde ne-am şi cazat peste noapte. Kaufland Ruse – 20 minute gratis, până la 92% (puteam să o evit nu era necesară ajungeam la Plevna cu plinul din Bucureşti).

Kaufland Plevna, 45 min gratis. până la 85%. Botevgrad Shell Eldrive, 15 minute până la 65% (5 leva), Kaufland era ocupat (puteam să o evit dacă încărcam 100% în Plevna). Kaufland Sofia, 50 min gratis, până la 97%.

Ţin să menţionez că încărcările din Ruse şi Botevgrad puteam să nu le fac, ajungeam fără probleme la destinaţii, dar fiind zona muntoasă nu am vrut să risc, am ajuns cu 70-90 km autonomie la fiecare punct de încărcare”, scrie turistul român pe Facebook.

Șoferul român spune că a mers relativ încet, pentru a ţine sub control consumul de curent electric.

”Pe lângă fiecare punct de încărcare Kaufland există backup cu staţii rapide Eldrive sau Fines charging, staţii cu plată. A doua zi, Sofia-Kallithea, 400 km regim autostradă, 5 h 45, cu tot cu încărcări. Kaufland Sandanski, 45 min gratis 100%. Leroy Merlin Salonic, 15 min gratis, până la 50%.

În Peninsula Kassandra, unde sunt cazat, există un Lidl cu staţie rapidă şi încărcare gratuită. Viteză medie 73 km/h, consum mediu 11.1kw.h cu AC pornit în ambele zile.

Foarte important de adăugat! Am mers doar în mod Eco, l-am dezactivat doar când am avut nevoie să depăşesc sau să urc în zona muntoasă. Fără mod Eco consumul este cu totul altul, maşina are un consum decent în mod Eco la drum întins şi viteze până în 90-95km/h. Peste vitezele astea consumul creşte considerabil!”, a atras el atenţia.

”Costuri. Vignieta Bulgaria (eu am luat pe un an 97 leva, urmează să mai vin în Grecia în iulie şi mai plec în Turcia în iunie şi august deci am preferat să iau pe un an).

Trei porţiuni de autostradă în Grecia unde se plăteşte: prima după vama Bulgaria/ Grecia de 2 euro. Un euro următoarea şi respectiv 0.30 euro ultima, În total 3.30 euro.

În total cost Bucureşti-Kallithea, 6 euro: 3.30 euro autostrada Grecia, 2.5 euro încărcat Eldrive”, a explicat el.

Reacții, între ironii și admirație

Reacţiile nu au întârziat să apară. Dacă unii dintre membrii grupului s-au arătat încântaţi şi au cerut alte detalii, alţii au venit cu ironii.

”Românii se ambiţionează. Deşi este prevăzută ca maşină de oraş (citadian) ei o folosesc la orice, nu m-ar mira zilele următoare să aud că merge şi pe Off Road”, a scris cineva.

Altcineva a continuat în aceeaşi notă: ”Doar citind tot deranjul m-a luat de cap. Darămite să mă şi agit pe drum atâta şi să stau cu stres ul povestit.

Cât despre eco, viteze şi AC fără să mai pomenesc de cazarea intermediară, ar trebui să faceţi un calcul concret cât aţi dat pe electrică vs capacitate de transport vs stres vs timpi pierduţi încărcare, faţă de un măcar Logan normal (2008, nu bate, nu troncăne) sau orice alt clasic sh la 1/2 din valoarea de cumpărare Spring.

A, şi să nu uit; de fiecare dată când văd un Spring pe stradă mi se strânge inima cât de mic şi firav pare şi trec cu grijă să nu-l agăţ cu spoilerul, că îi fac doamne fer o daună totală”, conform all4romania.eu

”Foarte tare, eu nu am avut curaj să merg 150 km pe autostradă în România, darămite să mă pornesc până în Grecia. Deci se poate, dacă ai timp şi curaj!”, a fost un alt mesaj. „Bravo, felicitări! O întrebare, ce app ai folosit pentru a găsi staţiile de încărcat la noi şi în afară?” a întrebat un alt membru. ”PlugShare se cheamă app”, a venit răspunsul.