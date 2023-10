Cu o apreciere pe Facebook putem face bine unei școli din Timișoara

Inițiată de Radio Impuls, campania ”Facem Școala Bine” oferă, de această dată, posibilitatea ca o unitate de învățământ din România să câștige panouri fotovoltaice, oferite în cadrul unui concurs.

În cursa finală pentru câștigarea acestui premiu au ajuns patru școli, printre care și Școala Gimnazială nr. 19 ”Avram Iancu” din Timișoara. Modalitatea aleasă de organizatori pentru desemnarea câștigătorului este aceea de a da un ”like” postării de pe pagina de Facebook a radioului, în care este menționată unitatea de învățământ din Timișoara.

Link-ul care poate fi accesat în acest scop este: https://www.facebook.com/RadioImpulsRomania/posts/pfbid028XRa716StPY3UMZYMPYFLmoqvag8dPtxhRRSgVrYBhot8ijPhEaPf81CwnRx7sE6l

”Scoala Gimnaziala nr. 19 din Timisoara, sustinuta in cadrul emisiunii „Morning Latte”, intra in cursa finala a campaniei „Facem Scoala Bine” si poate fi castigatoarea panourilor fotovoltaice de la https://parapet.ro/ .

Tot ce trebuie sa faci este sa dai like acestei postari pentru a o sustine in concurs. Scoala care primeste cele mai multe like-uri va fi declarata castigatoare.

Este o institutie respectată, cautata de parintii din Timișoara. Cadrele didactice sunt dedicate meseriei, pregatite din punct de vedere profesional, iar scolarii acestei institutii sunt îndrumați pe drumul succesului cu drag de invatatori.

O scoala are tot timpul nevoie de imbunatatiri pentru a fi in pas cu standardele educationale, iar dotarea cu panouri fotovoltaice ar fi un real succes, mai ales ca numarul copiilor care se inscriu la aceasta institutie este in crestere de la an la an”, se arată în mesajul organizatorului concursului, postat pe pagina sa de Facebook.