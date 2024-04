Cristian Moș, candidat independent la funcția de primar al Timișoarei: Cu Fritz la conducere am pierdut tot – filiale locale, candidați, până și primari în funcție au renunțat la USR. Am pierdut chiar și oamenii buni din PLUS

Useristul Cristian Moș și, totodată, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș a susținut, joi, o conferință de presă în care și-a anunțat candidatura pentru funcția de primar al Timișoarei, din postura de independent.

Ulterior, Cristian Moș a avut o postare acidă pe Facebook, pe care o redăm integral:

„Astăzi am susținut ce mai grea conferință de presă din viața mea.

Las aici transcriptul ei!

Nu mi-e frică de munca pe care urmează s-o fac în următoarele zile, dar sunt determinat să merg mai departe.

Cred în continuare în proiectul numit USR, dar nu mai pot să cred acum în proiectul USR Timiș așa cum este el astăzi.

Înainte de orice as vrea sa fac cateva precizari legate de acuzatiile care mi-au fost aduse în spațiul public de Forța Dreptei și USR Timiș.

Vreau sa lămuresc povestea asta cu “Mos cel santajat de PSD”.

Hai să vedem din partea cui vine această acuzație gravă din punctul meu de vedere.

Păi, din partea lui Alin Nica, un personaj care tocmai a ieșit pe ușa din dos dintr-un partid care a făcut alianță fix cu PSD și care, dacă era declarat candidatul comun al Alianței PSD PNL, acum nu se tinea de mana cu Fritz ci îl ataca pe toate fronturile. Fix cum o făcea acum vreo luna, înainte de marea mutare.

Și, acum lucrurile devin mai interesante – cel care în 2020 NU a primit majoritatea in Consiliu Local – adica timișorenii i-au spus clar, prin vot: “Dominic, nu vrem sa ai toata puterea, trebuie sa colaborezi cu PNL Timișoara, noi asa vrem”, iar el in loc să faca ce au vrut timișorenii, a ales varianta de a bate mâna pe sub masă cu PSD și la vedere cu Ambruș (actual PSD) – pentru a-și înscăuna viceprimarul mult dorit, pe Lațcău și pentru a-și trece proiectele.

Deci în ședințele de Consiliu Local, știind ca are voturile asigurate, în loc să încerce măcar să colaboreze cu PNL cum era firesc, a ales circul la aproape fiecare ședință de plen.

Simt nevoia să repet, că poate nu a fost clar, că poate timișorenii nu sunt conștienți de acest aspect: Dominic Fritz s-a pupat pe gură cu PSD tot mandatul și acum vine în fața noastră și ne explică ce sinistru, malefic și groaznic e PSD Timiș.

Iar astea nu sunt nici bârfe, nici zvonuri, nici supoziții – acest lucru a fost recunoscut public chiar si de Alfred Simonis.

Cat despre povestea cu voturile pentru viceprimar – ei bine acolo eu am fost martor la negocieri – care n-au fost nici macar negocieri, pentru ca… culmea Simonis nu a cerut nimic in schimbul voturilor.

Acum, vă întreb dacă m-ați auzit pe mine vreodată să laud PSD-ul sau pe Simonis?

NU aveați cum!

Dar ce să vezi, eu sunt iepurele PSD-ului, cum m-a categorisit Fritz, asta pentru că am avut curajul să spun că, vorba poveștii, “Împăratul e gol!”.

Păi hai să ne aducem aminte cum Fritz este cel care-l lăuda pe Simonispe unde apuca, înainte ca Nica să fie desemnat candidat CJT din partea lor.

E amuzant să văd cum acum Alfred Simonis este descris de Fritz ca fiind sinistru – deși acum vreo 3 săptămâni Fritz îi cânta ode laudative pe posturile publice de televiziune cu toată gura.

Dar nu mă miră, pentru că la lansarea candidaturii pentru Primărie a rămas memorabil momentul în care cu colegii noștri de echipă a dat un hi5 colegial, în timp ce pe mai noul prieten Nica l-a strans de-a dreptul în brațe cu patos, de parcă s-au regăsit după trei ani în care au stat despărțiți.. de mărimea orgoliilor personale, evident.

Vreau sa fie clar: eu am fost membru fondator USR TIMIS.

Am construit USR Timiș alături de colegii mei și ne doream atunci, cum îmi doresc si acum, să instituim un alt mod de a face politică.

De asta am și căutat un candidat pentru Primăria Timișoara care să se potrivească cu valorile noastre și cu modul în care ne doream noi să facem politică. Am crezut atunci că acest om e Dominic, așa ni s-a vândut când era în căutare de partid pentru candidatura sa.

Acum, filiala USR Timis condusă de Fritz a ajuns sa fie fix la fel ca toate celelalte partide!

Nu pot să mă simt reprezentat de așa ceva, tocmai pentru că știu și eu cum e în administrație și am muncit în acest mandat de vicepresedinte CJT tocmai ca să demonstrez că se poate face politică și așa cum ne-am propus noi când am pornit acest partid!!!

Politica este despre colaboare și compromis, problema majoră a lui Fritz nu e neapărat că a făcut această alianță cu PSD pentru voturile din Consiliu Local.

E firesc și zic eu obligatoriu ca toți aleșii locali să muncească în timpul mandatului pentru comunitatea lor, să colaboreze între ei, să susțină proiectele bune și să dezbată unde e loc de îmbunătățiri – problema e că acum cum se dă fecioară virgină în fața timișorenilor și brusc PSD a devenit un monstru cu 10 capete de care el și Nica ne vor salva, asta e problema.

Aceste două personaje, NICA si FRITZ mă acuză pe mine că sunt un iepure trimis de PSD și mai și ziceau că voi candida la Consiliul Județean că așa mă șantaja Simonis să fac.

Problema lor e că se pare că n-au ajuns să mă cunoască îndeajuns de bine să înțeleagă că eu nu mă tem de luptele grele.

Iată o luptă foarte grea în care am decis să intru cu toate forțele mele – candidatura la Primăria Timișoara.

Dacă așa s-au gândit ei că e înțelept să mă denigreze și să încerce să mă scoată din viața politică.

Dar – nu e nimic nou în treaba asta cu denigrarea.

Denigrarea pe la colțuri a colegilor e sport olimpic în USR Timiș de când au ajuns Fritz și Lațcău la butoane. Dacă până acum 3-4 ani focusul era pe “cum muncim mai mult să ridicăm mai repede și mai bine filiala județeană”, de când a apărut acest duo Fritz – Latcau a apărut și practica “hai să săpăm în jurul oamenilor care poate ni s-ar putea opune vreodată în vreun fel”.

Dacă vi se pare că seamănă cu tehnica lui Robu “dacă nu zici ca mine nu exiști” nu vi se pare, doar că e la un alt nivel, mai puțin universitar – mai de grădiniță!

De ce spun asta?

Simplu, înca de la începutul mandatului meu în CJT duo-ul Fritz-Lațcău a făcut o pasiune din a mă “muta” pe la diverse partide, doar pentru că nu dansam după cum îmi cântau ei.

Prima data au împrăștiat zvonuri prin partid și chiar și prin oraș cum că vreau să trec la PNL – asta pentru că mă înțelegeam, vezi Doamne, prea bine cu Nica.

Adică: refuzam să mă bălăcăream public cu el și munceam sa-mi fac echipe si sa coordonez proiecte. Ei ar fi vrut ca eu sa stau in CJT si sa-l spionez pe Nica ca să le dau lor “informații” cu care să-l poată ataca.

Mi s-a spus textual asta: că de ce eu nu zic nimic de rău de Nica?!

Evident ca nu aveam de ce să stau să spionez președintele CJT și nici nu-mi doream să-l atac la fiecare pas – pentru că asta însemna că în primul rând nu făceam ce mă plăteau cetățenii să fac și riscam ca în orice moment să mi se ridice atribuțiile și poate chiar pe bună dreptate.

Ce înseamna asta?

Că toate proiectele mele mureau! Că nu mai aveam cum să atrag cele aproape 150 de milioane de euro pentru timișeni – proiecte pe care, apropo, sper sincer că o să le termine cu succes viitorul presedinte CJT.

Probabil că Fritz și Lațcău iși doreau să rămân cu un birou și un cabinet, să tai frunze la câini și să ascult pe la colțurile CJT. Dacă eram cuminte și făceam asta, probabil Dominic era mândru de mine că avea cu ce să-l atace pe Nica.

Asa că, cu riscul să se împrăștie zvonuri despre mine că mă duc la PNL, am ales să colaborez administrativ în cel mai decent mod cu putință cu Nica.

Eu știam ca luptele poltice trebuie duse în perioada electorală, nu în anii de mandat cand avem de muncit pentru ce suntem platiti.

DAR DACĂ ma intrebati astăzi dacă o să-l votez pe Nica la CJT, vă spun cu mâna pe inima că… NU.

Ce nu a înțeles Dominic Fritz în anii aceștia a fost faptul că eu am luat foarte în serios cele 51.749 de ștampile pe care timișenii le-au pus pe numele Cristian Moș în 2020, mai multe ștampile decât s-au pus pe numele “Dominic Fritz”.

51.749 de oameni au avut încredere că eu ajuns în CJT voi lucra pentru ei.

Nu m-au trimis în CJT să le furnizez lui Fritz sau Lațcău muniție pentru atacurile lor politice prostești, care unde au dus? Că acum e mare iubire mare cu Nica.

Să revenim la parcursul meu prin partide, că e foarte amuzant ce au mai inventat aceste personaje.

După ce au văzut că nu ține povestea cu PNL-ul, pentru că eu nu am dat niciodată semne că merg la ei – s-au gândit să mă mute la AUR.

Asta chiar nu stiu de ce s-a intamplat – ori pentru că merg duminica la biserică, ori pentru că am mulți copii, dar li s-a părut lor că ar prinde zvonul asta.

Evident că nu a prins – pentru că minciuna are picioare scurte.

Și iată-ne aici, într-o încercare disperată să-și țină linia de campanie și să mă arunce și pe mine în povestea lor cu “lupta ANTI PSD”.

O spun din nou NU eu sunt cel care timp de patru ani a fost aliat cu PSD!

Nu eu m-am pupat pe gură cu PSD! Dominic Fritz a făcut-o!

Eu sunt cel care in 2020, prin voturile adunate cu multă muncă, a dat jos președintele pesedist al CJT-ului și l-am trimis pe locul 3 la alegeri.

Culmea nu?

Hai să mai lămurim ceva. De ce luptă brusc, IAR, Timișul cu PSD-ul?

Din ce cauza?

Poate, zic și eu, pentru că Alfred Simonis a lucrat în utlimii patru ani ca să-șii consolideze filialele locale din judet, și vă rog nu luați afirmația asta ca o laudă la adresa lui ci doar ca pe o constatare.

Timp în care Fritz a vrut musai să aibă în CV titulatura de președinte USR Timiș, dar NU a considerat oportun să continue munca mea de președinte al filialei și să construiască mai depatre pe fundatia care ne-a adus un scor extraordinar în 2020 pe județ.

Eu zic că daca era un lider bun, astazi USR Timis era (în continuare) cea mai puternica filialaUSR din România.

Dar noi, sub conducerea lui, am pierdut tot – filiale locale, candidati, pana si primari in functie au renuntat la USR. Am pierdut chiar si oamenii buni din PLUS, cu care facusem o alianta naturala atunci, si care astazi si-au pierdut increderea in administratia locală.

O sa ma întrebați daca in tot acest timp am zis intern ca nu e ok cum merg lucrurile.

Asa cum ma vedeti voi azi in fața voastră credeți ca m-am putut abtine?

Ca si asta insinuează acum Fritz, ca e uimit sa auda reproșurile mele in spatiul public.

Ca e o manevră electorala!

Dar evident ca nu e adevărat, mereu am fost sincer si mi-am zis părerea cu privire la picajul USR Timis si la faptul ca strategia de a nu ne focusa pe rural e profund greșita!

Dar daca restul colegilor mei ii tot spuneau împăratului ca hainele lui sunt minunate, in timp ce el defila tot ma gol prin fata noastra – cine sa mai auda un biet mos- acum iepure, care avertiza ca picam fara parasuta!

În aceste condiții, cu o filiala județeană în comă, candidatura la CJT era evident sortită esecului.

Urma să fie trimits în luptă, la sacrificiu evident, colegul meu Nicu Falcoi, chiar si asa macar USR Timis isi pastra coloana vertebrala.

Asa că, în lipsa unui leardership, cu o filiala cu tot mai puțini membri activi, fara o directie reala sau cel mai mic interes pentru judet din partea lui Fritz – eu am decis sa-mi termin mandatul de vicepresesinte CJT dat de timiseni si sa ma introc in zona privata.

Dar, vazand cum, in ultimele zile, brusc Fritz si Nica se iau in brate dupa ce timp de 4 ani s-au acuzat unul pe altul de incompetenta.

Vazand și cum partidul pe care l-am fondat si pentru care am muncit atat de mult timp si in care au crezut atat de multi oameni, a devenit doar o unealtă pentru un grup restrans de personaje care tin cu dintii de functii publice, pentru exponenti ai dinozaurilor politici pe cale de disparitie ca Orban sau Basescu eu n-am putut sa stau cu mainile in san.

Tocmai pentru ca sunt acelasi om din 2016 care a iesit in strada la proteste și cel care in 2019 si 2020 se lua la tranta cu PSD-ul… si mai ales pentru ca sunt un om liber si nu am nimic de pierdut, am decis sa imi asum astazi lupta pentru Primaria Timisoara.

Timisorenii merita un om muncitor, merita sa fie reprezentati de un om cu coloana vertebrală – nu de un proiect de marketing sau de un showman.

Am o putere de munca fantastica.

Am demonstrat asta in mediul privat, în corporatiile in care am lucrat inainte sa intru in politica, apoi am demonstrat asta cand am construit filiale, cand am coordonat si castigat campanii electorale, dar si atunci cand am construit echipe in administratia județeană si am implementat proiecte vitale pentru Timis in timp record.

POT, VREAU si daca tot se plang contacandidatii mei ca e in pericol democratia – ma gandesc ca nu se supara nimeni daca imi incerc sansa.

Pana la urma fix asta mi-au spus si oamenii care m-au contactat in ultimele zile – ca ei mai vor o optiune pe buletinele de vot, ca trebuie sa incerc ca n-am ce pierde.

Iar eu in general raspund cand mi se arata genul asta de sustinere.

O sa fiu sincer – stiu ca mai sunt 10 zile de strans semnaturi – nu am nici macar una inca – asa ca daca vreti sa am sansa sa candidez pe 9 iunie va invit pe dvs sa deschideti listele.

Nu am nici bani – deci de aici plec la CJT pentru ca peste o ora mai am o sedinta cu compartimentului de mediu si apoi, dupa amiaza, incep sa ma intalnesc cu potentialii donatori care deja m-au contactat.

Sper ca pana luni sa putem da drumu si la site, unde sustinatorii vor putea sa ne ofere timpul lor sau donatii.

Cam asta e planul mai departe. Vedem peste 10 zile daca chiar o sa fiu candidat, daca reusim sa strangem semnaturile necesare si banii de campanie. Va tin la curent!!

Dar, totusi, inainte sa inchidem conferinta de presa si sa va răspund la întrebări,. am de lamurit ceva.

Cel mai tare zilele astea m-a deranjat nu faptul ca am fost facut iepure, ci… ca s-a insinuat faptul ca PSD m-a santaja in vreun fel.

Asta lasa loc de interpretari, cum ca eu as putea sa fiu santajat cu ceva. O alta incercare de denigrare.

Va spun acum despre ce e vorba, pentru ca colegii mei din USR m-au amenintat mai voalat sau nu, cu acest aspect al vietii mele de mai mult timp si eu nu duc la santaj de genu asta si mai ales nu pe acest gen de subiecte.

Este vorba despre viata mea privata.

Este adevarat ca in ultimii ani viata mea personala a suferit si ea ceva schimbări.

Am ales sa divortez, dat si altele absolut minunate: de exemplu familia noastra este acum mai numeroasa (si galagioasa).

Pentru curiosii care chiar vor sa intre cu bocancii in viata mea personala lansez azi si o invitatie, intr-un weekend in care avem toti cei 5 copii ai familiei acasa ii invit sa vada o mostra de cum arata o zi cu noi.

In curand o sa fie chiar 6 copii in casa, deci si mai multa galagie si bucurie.

Cei care sperau sa auda ca am trait perioade tumultoase si rupte din telenovele, asa cum tot aud ca se insinuează, va dezamagesc spunand nu e asa, ca ma inteleg foarte bine cu mama primilor doi copii ai mei si ca in general, atunci cand nu sunt obosiți sau nu le e foame, copiii familiei noastre – de la cel mai mare de 11 ani, la cea mai mica de 7 luni – toti se inteleg si ei foarte bine intre ei si isi impart frumos jucăriile.

Stiu ca in aceasta campanie o sa fie atacuri politice, dar am speranta si credinta ca ele vor păstra limitele bunului simt si ca vor viza idei si proiecte propuse de candidati, in niciun caz ca nu vor fi lansate fumigene de joasa speta.

Stiu cateva personaje capabile sa scormoneasca si in cosurile de gunoi pentru a mai inventa cate un zvon.

Dar am încredere ca presa si votantii vor taxa astfel de iesiri din decor.”