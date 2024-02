CRAE ”Speranța” ar putea fi desființat, dar ISJ Timiș dă asigurări că acest lucru nu va afecta beneficiarii, iar personalul nu va rămâne fără post

Centrul de Resurse și Asistență Educațională ”Speranța” din Timișoara a fost înființat, ca centru-pilot, în 1995, de conducerea Inspectoratului Școlar Județean Timiș de la acea vreme.

Centrul nu este, în sens propriu, o unitate de învățământ, însă în cadrul său se desfășoară activități de terapii specifice cu elevii care au cerințe educaționale speciale (CES) și care sunt cuprinși în învățământul de masă.

Odată cu adoptarea noului cadru legislativ, respectiv Legea 198/2023, Ministerul Educației nu a mai acordat avizul conform acestui centru, unic în țară, al cărui organizare, în forma în care a funcționat, nu se regăsește în noile dispoziții legale.

Situația CRAE ”Speranța” a fost discutată la nivel de minister, împreună cu reprezentanți ai Consiliului Județean Timiș (instituție sub tutela căreia se află unitățile de învățământ preuniversitar special din județ), ai Inspectoratului Școlar Județean Timiș, ai sindicatelor din învățământ, nefiind identificată, însă, o soluție certă pentru intrarea în legalitate a centrului.

Potrivit inspectorului școlar general Aura Danielescu, niciunul dintre decidenți nu dorește desființarea acestei instituții sau a posturilor celor 31 de angajați ai acestuia, însă ”CRAE Speranța trebuie să intre în legalitate”. În acest sens, Ministerul Educației a venit cu trei propuneri:

1. înființarea la nivelul județului a unui nou CȘEI (Centru Școlar de Educație Incluzivă);

2. absorția centrului de către CJRAE (Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională), care, din 2025, va trece direct în subordinea Ministerului Educației;

3. identificarea unei unități de învățământ special din Timișoara care să preia întregul aparat de specialitate din CRAE ”Speranța”.

O a patra soluție analizată, dar mai greu de realizat, vizează adoptarea unei legi prin care să fie reglementată activitatea unui astfel de centru la nivelul întregii țări, nu doar în Timișoara.

”Nu ne dorim să desființăm absolut nimic. Dimpotrivă, am dezvoltat tot ce înseamnă învățământul în Timiș, în sensul că avem un număr foarte mare de copii și avem peste 800 de norme pe care le-am adus în plus în unitățile de învățământ într-un an de zile. Nu ne dorim să închidem nicio școală și nicio instituție care ne aparține. Intenția noastră nu este de a desființa CRAE Speranța”, a declarat Aura Danielescu.

De serviciile de terapii specifice acordate de personalul specializat angajat la CRAE ”Speranța” beneficiază circa 370 de elevi cu CES, care sunt înscriși în unitățile de învățământ de masă din județul Timiș. Cum puține astfel de școli dispun de infrastructură adecvată și personal calificat, respectiv de psihopedagogi, sprijinul specific de care au nevoie copiii cu CES din școlile de masă vine atât dinspre învățământul special, cât și din partea personalului calificat al CRAE ”Speranța”.

În cadrul centrului, își desfășoară activitatea 5 kinetoterapeuți, 22 de profesori psihopedagogic, 2 profesori itineranți, un profesor educator, un asistent social, un contabil, un secretar, un medic (preluat, acum, de primărie), 2 îngrijitori și 2 șoferi. Centrul nu funcționează ca o unitate de învățământ, ci sprijină beneficiarii prin terapii specifice.

”Am căutat, începând din luna decembrie, atât noi, cât și consiliul județean, să identificăm, împreună cu Ministerul Educației, soluții pentru intrarea în legalitate a CRAE Speranța, pe legea învățământului.

Specificul acestei instituții, prin munca desfășurată de colegii care fac terapiile specifice cu copii cu cerințe educaționale speciale, este o activitate care se regăsește atât în centrele școlare de educație incluzivă, cât și la centrul județean de resurse și asistență educațională.

Având în vedere faptul că este o combinație între cele două feluri de activități desfășurate în CȘEI și CJRAE și faptul că modul de organizare nu este reglementat de legislația în vigoare, interesul nostru este ca cei 370 de copii beneficiari de terapii specifice din județul Timiș să poată beneficia în continuare de aceste terapii. Vreau să asigur părinții că nu se pune problema să nu avem această capacitate de a continua în siguranță toate terapiile pe care copiii din Centrul Speranța le fac la acest moment”, a adăugat Aura Danielescu.

CRAE ”Speranța” nu mai este cuprinsă în rețeaua unităților de învățământ, ceea ce înseamnă că de la 1 septembrie 2024, va înceta funcționarea activității acestui centru în forma prezentă.

Personalul angajat, respectiv psihopedagogii, nu vor rămâne, însă, fără post, potrivit precizărilor oferite de conducerea inspectoratului școlar, aceștia având posibilitatea să-și desfoare activitatea în cadrul altor instituții de învățământ special din județ.

În plus, conform noile prevederi legale, se țintește spre înființarea unor camere de resurse pentru suport educațional și psihopedagogic cu personal calificat în fiecare unitate de învățământ de masă, astfel încât copiii cu CES să nu mai fie duși spre centrele speciale, ci să beneficieze de terapii specifice în cadrul școlilor în care învață.