Livrarea apei minerale terapeutice din staţiunea Băile Herculane, sistată de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în urma unor grave nereguli

Hotelurile, pensiunile şi bazele de tratament din staţiunea Băile Herculane au rămas fără apa minerală terapeutică după ce Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale a retras licenţa de concesiune a acesteia.

În urma unei serii de nereguli constatate în exploatarea în siguranţă a zăcămintelor de apă termală sulfuroasă, celei mai vechi stațiuni turistice din țară, dar și uneia dintre cele mai vizitate din România şi Europa de Est i-a fost sistată licenţa de folosire, a precizat pentru Radio Reşiţa consilierul judeţean Doru Coşei:

“ANRM a retras licența celor de la Hercules SA, pur și simplu s-a închis robinetul. Prestatorul de servicii nu mai poate să livreze apă termală hotelurilor din Băile Herculane, ceea ce este foarte foarte rău. În momentul de față se caută soluții“.

Soluţii prompte caută şi Consiliul Judeţean Caraş-Severin. Președintele forului județean, Romeo Dunca afirmând că are o rezolvare:

“Avem un drept de preemțiune în județ și am o soluție: am vorbit cu domnul Filipescu, am vorbit și cu domnul consilier (n.r. Doru Coşei) să transmită primarului (n.r. Cristian Miclău); cred că oportun ar fi ca județul să facă o asociere cu primăria și cu Aquacaraş și să luăm noi licența pentru că interesul meu este să putem da resursa în condițiile cele mai bune și la prețurile cele mai mici consumatorilor orașului Băile Herculane care este în mâini bune şi are același interes și Aquacaraş poate să se implice financiar și tehnic să reabiliteze întreaga coloană de apă și să putem face treabă acolo în sensul în care consumatorii să primească apa la debitele și în condițiile și la prețurile cele mai potrivite pentru business-urile lor“.

