Cosmin Tabără: „În numele unui exces de zel, să nu aruncăm oameni sărmani în stradă!”

Viceprimarul liberal Cosmin Tabără a reacţionat, printr-o postare pe Facebook, la situaţia Fundației Timișoara 89, care, în urma unui control al Prefecturii, a fost nevoită să-şi oprească ativitatea.

„În numele unui exces de zel, să nu aruncăm oameni sărmani în stradă!

Ieri, am aflat, cu stupoare, din presă, că la Fundația Timișoara 89, unul dintre ONG-urile de suflet ale Timișoarei, în urma unui control al Prefecturii, au fost depistate nereguli în urma cărora s-a dispus oprirea activității ei.

Ca timișorean, pot spune, deocamdată, că dl Petru Ilieșu, directorul și sufletul Fundației, este un simbol al Revoluției din 1989 și un scriitor de valoare națională, iar eforturile pe care le face din 1990 încoace îl așază în afara oricăror presupuneri! Așa mă gândeam ieri după-amiază, dar am așteptat să merg la fața locului pentru a mă convinge.

Așa că în această dimineață m-am întâlnit cu dl Ilieșu, am vorbit cu cei din fundație și, cred eu, am înțeles mai bine că excesul de zel nu face deloc bine.

Mai mereu, în Romania, deciziile se iau la cald, pentru imagine și pentru a satisface dorința firească a opiniei de a vedea ca cineva a fost sancționat. Acest lucru nu e sănătos și nici nu rezolvă problemele. Se merge la efect fără a se analiza cauza. Nu există prevenție și, din păcate, nici colaborare instituțională pentru ca scopul nu este de a sancționa, ci de a face lucrurile să funcționeze, să fie îndreptate.

Revin cu ideea care, sper să fie înțeleasă mai bine măcar acum: aceea de a constitui un fond locativ pentru situații de urgență sau speciale cum ar fi nevoile rezultate din această strămutare a celor cazați, a sinistraților, a refugiaților sau a cetățenilor cu nevoi imediate.

Din păcate, acționând în acest fel, statul nu învăța niciodată nimic din tragedii, ci va reacționa mereu reactiv în momentele de criză!”, a scris Cosmin Tabără pe reţeaua de socializare.