Contre dure între Trifan și Nica: „Pinocchio de Dudești folosește stadionul Timișoarei ca momeală electorală” / „Domnul senator Raoul Trifan este un accident al democrației care sper să nu se mai repete”

Într-un comunicat transmis redacției, senatorul userist Raoul Trifan îl acuză pe președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica de folosirea temei unui nou stadion în Timișoara drept momeală electorală, asemenea predecesorilor săi.

„Am pierdut șirul politicienilor din județul nostru care s-au bătut cu pumnii-n piept promițând demararea lucrărilor pentru un nou stadion. Alin Nica, acest Pinocchio de Dudești, este doar ultimul demagog dintr-un lung șir de astfel de persoane.”

Săptămâna trecută, senatorul USR de Timiș a depus un amendament la bugetul de stat pentru anul 2023 prin care se aloca finanțarea completă pentru noul stadion al Timișoarei. Amendamentul a fost respins de majoritatea parlamentară. Surprinzător, niciun parlamentar din filiala condusă de Alin Nica nu a votat pentru acest amendament. „Dacă președintele CJ Timiș chiar era serios în legătură cu acest proiect, s-ar fi asigurat că toți parlamentarii PNL vor vota pentru amendament. Stadionul ține de instituția pe care Nica o conduce. CJ Timiș ar fi primit 575 de milioane de lei, bani cu care să-l ridice.”

Senatorul Raoul Trifan mai susține și că proiectele CJT sunt fie cu contractele reziliate, fie în paragină și că președintele Alin Nica are nevoie de iluzia unui nou stadion pentru a-și face campanie. „Cum să atragă voturi când toate marile proiecte care țin de CJ Timiș sunt fie cu contractele reziliate, fie în paragină? Cert este că, până când vom scăpa de astfel de personaje din fruntea instituțiilor din județul nostru, vom auzi de finanțarea unor noi stadioane doar în alte județe, cum sunt Hunedoara sau Argeș.”

În final, senatorul Raoul Trifan a mai declarat în postarea de pe Facebook: „Vremea Timișoarei va veni atunci când instituțiile publice din Timiș vor fi conduse de oameni capabili să vadă dincolo de propriul interes și care înțeleg că ocupă vremelnic acele funcții strict ca să facă bine județului și orașului pe care le reprezintă. Până atunci, nu ne rămâne decât să măsurăm lungimea nasului celor care vin cu aceleași promisiuni electorale la fiecare 4 ani.”

Alin Nica speră că șantierul pentru noul stadion va începe până în 2024, deși proiectul mai trebuie să ajungă pe la Compania Națională de Investiții, Ministerul Dezvoltării și apoi să-i fie aprobată o sumă deloc neglijabilă pentru finanțare, în ședință de guvern. Președintele CJT cere urgentarea proiectului. Amintim că doar finalizarea studiului de fezabilitate a proiectului a avut o întârziere de aproape un an de zile.

Alin Nica: Domnul senator Raoul Trifan este un accident al democrației care sper să nu se mai repete

Raoul Trifan, senatorul USR de Timiș, își arată încă o dată incompetența și insistă să defileze cu lipsa sa de pregătire în administrație, a reacționat liberalul Alin Nica, președintele CJ Timiș.

Senatorul fără școală s-a mirat zilele trecute de reacția parlamentarilor PNL de Timiș la amendamentul său prin care cerea bani de la bugetul național, pentru Consiliul Județean Timiș, fondurile urmând a fi alocate, în viziunea USR-istului, la construirea noului stadion din Timișoara. Parlamentarii PNL de Timiș fie au ieșit din sala de plen pentru că le-a fost jenă de stupiditatea amendamentului, fie au votat împotrivă sau s-au abținut.

Stadionul care urmează să fie construit la Timișoara este o investiție derulată prin Compania Națională de Investiții, Consiliul Județean Timiș fiind beneficiar. Deci banii există și vor veni de la CNI. Chiar dacă CJT ar fi construit din fonduri proprii acest stadion, suma oferită fictiv cu multă generozitate de către domnul senator USR ar fi fost complet inutilă deoarece investiția se află în stadiul de avizare a studiului de fezabilitate. Până nu va fi publicată Hotărârea de Guvern pentru construirea noului stadion, nu este legal să fie alocate sume de bani pentru lucrări de execuție.

”Amatorismul senatorului fără școală mă șochează. Știam că nu are pregătire, dar să faci asemenea gafe și apoi să te mai și lauzi cu ele mi se parte inadmisibil. I-aș recomanda domnului respectiv niște cursuri de administrație, dar nu știu dacă are pregătirea de bază necesară pentru a se înscrie la aceste cursuri. Ce i-ar folosi cu certitudine ar fi niște cursuri de bun simț, dar, din păcate, nici în zona aceasta nu are potențial. Oamenii care visau să schimbe sistemul ne demonstrează din nou că sunt doar niște habarniști agresivi lipsiți de bun simț și de cunoștințe elementare în administrație. Pentru mine, domnul senator este un accident al democrației care sper să nu se mai repete”, spune președintele PNL Timiș, Alin Nica, într-un comunicat remis redacției.