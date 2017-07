Consilierii dintr-o localitate timişeană aprobă pe bandă rulantă inițiativele primarului, iar edilul-șef se revanșează cu vârf și îndesat

La fel ca secretarii de partid de pe vremuri, majoritatea primarilor – în special cei ai comunelor și orășelelor – au un statut sacrosanct în ochii cetățenilor de rând.

Dacă i se pune pata lui dom’ primar pe tine, ai sfeclit-o… O deosebire între politrucii de altădată și edilii-șefi de astăzi este că, măcar din punct de vedere teoretic, inițiativele ultimilor trebuie să primească și aprobarea majorității consilierilor locali.

De regulă, însă, primarii zilelor noastre își rezolvă încă din startul mandatului această problemă, astfel încât colaborarea ulterioară cu consiliul local se desfășoară fără sincope și tot ce-i trece prin cap edilului-șef este aprobat prompt de consilieri. Se întâmplă, însă, să apară și defecțiuni pe traseu, iar anumite dorințe ale primarului să nu mai fie acceptate fără comentarii de vreun consilier cu principii.

Este momentul în care șeful își încordează mușchii și, cu concursul consiliului local, care ia instantaneu poziția ghiocelului, îl execută în doi timpi și trei mișcări pe indezirabilul care a îndrăznit să miște în front.

Cine nu-i cu noi e împotriva noastră

Este exact ceea ce pare să i se fi întâmplat fostului consilier local din Recaș Gheorghe Bumbuc, coleg de partid (PSD) cu primarul Teodor Pavel, intrat în dizgrația acestuia și mazilit luna trecută.

Domnul Bumbuc susține că primarul a orchestrat excluderea sa din partid și, automat, eliminarea din consiliul local pentru că a cutezat să își exprime, în câteva rânduri, opinii contrare celor ale edilului-șef. Mai precis, Gheorghe Bumbuc n-a fost de acord cu trei inițiative ale lui Teodor Pavel și anume: un schimb de teren între un cetățean din satul aparținător Nadăș și Primăria Recaș, aceasta urmând să cedeze o suprafață de teren intravilan din satul respectiv și să primească o altă suprafață din extravilan; mutarea exponatelor din muzeul de istorie al orașului într-o altă locație; demiterea viceprimarului Gabriel Băcescu în luna februarie a acestui an.

Convins că în primele două chestiuni nu era în interesul comunității locale ca acele proiecte de hotărâre să fie aprobate, Gheorghe Bumbuc spune că a votat așa cum i-a dictat conștiința, nu liderul local de partid. La fel și în cazul demiterii fostului viceprimar, acțiune considerată de domnul Bumbuc ca fiind nestatutară. Abaterea de la linia trasată de Teodor Pavel i-a fost, cum spuneam mai sus, fatală, primarul făcând tot ce i-a stat în putință pentru a convinge și conducerea județeană că Gheorghe Bumbuc trebuie mazilit, la pachet cu ex-viceprimarul Băcescu. Domnul Bumbuc susține că şi excluderea sa din partid este nestatutară, motiv pentru care va uza de toate pârghiile posibile pentru a o contesta.

Ești om cu mine, sunt om cu tine

Dincolo de aceste aspecte pur politice, care țin de bucătăria internă a PSD Timiș, altceva ni se pare demn de dezvăluit din ceea ce ne-a prezentat Gheorghe Bumbuc și anume încrengătura de interese existentă în Consiliul Local Recaș: aproape fiecare consilier PSD are sau a avut nevoie la un moment dat de sprijinul primarului Pavel, astfel încât atunci când o inițiativă a acestuia este supusă la vot, mâinile aleșilor cu pricina se ridică automat în aer…

Suflu nou în consiliul local: fiul primarului și un fost deținut

Elocvente sunt, de exemplu, alegerile făcute de primarul Recașului pentru ocuparea locurilor rămase libere în consiliul local după excluderile lui Gheorghe Bumbuc și Gabriel Băcescu: numele propuse de primar din lista PSD ca înlocuitori ai celor doi au fost Adrian Aurel Pavel, nimeni altul decât… fiul edilului-șef, și Radu Amăriuței, un fost “locatar” al Penitenciarului Timișoara (condamnat și închis în 2003 pentru furt calificat, iar în 2011 pentru conducerea mașinii fără permis).

Ambii candidați la statutul de consilier local au fost votați în unanimitate în ședința din 31 mai. Astfel, după ce tânărul Adrian Pavel se procopsise în urmă cu ceva vreme cu o slujbă plătită binișor la regia publică locală Ocolul Silvic Stejarul, la care primăria condusă de tatăl său este acționară, acum el a devenit și consilier local, unde, suntem siguri, nu-și va dezămăgi niciodată tatăl.

La rândul său, cu un trecut personal departe de a fi impecabil, Radu Amăriuței pare să fi intrat de-a binelea în grațiile primarului Teodor Pavel. Conform dezvăluirilor făcute de fostul consilier Gheorghe Bumbuc, noul ales local era deja beneficiar al unui spațiu ce aparține Primăriei Recaș, destinat serviciilor publice cu specific social, în care Radu Amăriuței desfășoară o activitate privată, fără a se cunoaște forma prin care i s-a atribuit spațiul respectiv. N-a fost suficient, se pare, acum i s-a oferit un loc și la masa unde se iau deciziile…

Cin’ să se pună rău cu dom’ primar?

Dom’ primar Pavel și-a asigurat, astfel, încă două voturi la următoarele inițiative pe care le va înainta spre aprobare consiliului local. Acestea se adaugă celor pe care s-a bazat până acum, ale altor consilieri PSD, care aveau suficiente motive să nu se pună rău cu primarul.

Primaria Recas, Astfel, consilierul local Mircea Cosmin Antonescu este, în același timp, angajat al SC Primrec SRL, firmă înființată de Consiliul Local Recaș și care funcționează sub tutela primăriei.

Ioan Ciobanu este un consilier local care – susține domnul Bumbuc – beneficiază de mai mulți ani – gratuit! – de o suprafață din incinta stadionului din Recaș, pe care a transformat-o într-un fel de secție de mecanizare a agriculturii. Aflați în vizită la fața locului, n-am scăpat ocazia să tragem în poză utilajele cu pricina…

O paranteză pe acest subiect e necesară: pentru a-și muta utilajele din incinta stadionului, domnul Ciobanu a solicitat colegilor săi consilieri acceptarea unui schimb de terenuri, astfel încât pe acest teren primit de la primărie să-și amenajeze stația de mecanizare. Zis și făcut: s-a efectuat schimbul de terenuri, dar pe terenul primit, în locul utilajelor, a apărut o casă, ridicată de fiica domnului consilier Ciobanu! Iar utilajele au rămas, evident, la locul lor, în incinta stadionului…

De asemenea, fiul consilierului, Ioan Ciobanu junior, este administrator la firma primăriei, SC Primrec SRL, și angajat cu jumătate de normă la Liceul Teoretic Recaș, instituție de învățământ administrată tot de primărie…

Un alt consilier local PSD devotat lui Teodor Pavel este Augustin Rus: conform domnului Bumbuc, una dintre fiicele sale îl are ca naș de cununie pe domnul primar, iar cealaltă fiică are o firmă de contabilitate care prestează servicii și către SC Primrec SRL. Totodată, părinții unuia dintre cei doi gineri ai lui Augustin Rus sunt nașii de cununie ai lui Teodor Pavel. Cum te învârtești prin Consiliul Local Recaș, tot de primar dai…

Următorul pe lista intereselor este Ciprian Cosmin Tomuș, consilier local PSD și fiu al tatălui său: Aurel Tomuș este angajat pe postul de șofer la Primăria Recaș.

Nu în ultimul rând, doamna consilier PSD Codruța Ramona Fekete-Mațedolean, rudă prin alianță cu actualul viceprimar Constantin Carcea, este beneficiară a spațiului cu destinația de cabinet medic de familie, spațiu închiriat de la Primăria Recaș. De asemenea, părinții doamnei Fekete-Mațedolean au beneficiat de bunăvoința edilului-șef Pavel, care a propus, de-a lungul timpului, consiliului local efectuarea unui schimb de terenuri între primărie și familia Fekete-Mațedolean, precum și a unei vânzări de teren aparținând Unității Administrativ Teritoriale (UAT) Recaș către aceiași solicitanți.

Proaspăt instalat în funcția de viceprimar, Constantin Carcea a beneficiat și dumnealui de sprijinul primarului, care a înaintat în consiliul local un proiect de hotărâre privind vânzarea unei suprafețe de teren aparținând UAT Recaș către domnul consilier.

Evident, toți cei enumerați mai sus se abțin, pe rând, de la vot în momentul în care au interes în vreo chestiune discutată în consiliul local, însă asta nu schimbă cu nimic situația: fiecare consilier își rezolvă, pe rând, problema, cu sprijinul primarului care vine cu inițiativa și al colegilor care votează cu conștiinciozitate.

Toată lumea-i lămurită?

Putem continua cu exemplificările, dar ne oprim aici, însă vrem ca totul să fie limpede: nimeni nu face nici o acuzație, nu susține nimeni că vreuna din situațiile prezentate mai sus ar încălca legea, ci doar prezentăm o stare de lucruri pe care locuitorii micuței urbe timișene n-o vor regăsi niciodată expusă în paginile ziarului primăriei, “Jurnal de Recaș”. Cine și-a pus până acum întrebarea cum de toate inițiativele primarului Teodor Pavel sunt votate fără probleme în Consiliul Local Recaș are acum și răspunsul…

Primarul spune că totul e OK

Contactat telefonic, primarului Recașului, Teodor Pavel, nu i se pare nimic în neregulă. Astfel, despre apariția în consiliul local a fostului deținut Radu Amăriuței, edilul-șef ne-a declarat: „Păi n-are voie omul să se reabiliteze?! În ultimul timp are o conduită ireproșabilă. Pot să-i dau nu doar a doua șansă, ci și a treia, dacă-i nevoie…”.

În ce privește ascensiunea politică a fiului său, Adrian Pavel, domnul primar precizează: „La fiul meu s-a respectat lista consilierilor și ordinea. Dacă voiam neapărat să ajungă consilier, puteam să-l trec de la început pe locul doi, că eu am făcut lista”.

Nici cu privire la rețeaua de interese personale țesută pe traseul consiliul local – primărie – Primrec primarul Pavel nu are nici o problemă: „Am făcut adresă la Agenția Națională de Integritate, am primit răspunsul, totul e în regulă. Când are un interes într-o anumită chestiune, acel consilier se abține, care e problema?!”.