Concert caritabil susținut de Corul Avocaților din Timișoara

Timișorenii sunt invitați să participe la cea de-a patra ediție a concertului caritabil de colinde susținut de Corul Avocaților, cu scopul de a strânge fonduri pentru copiii aflați în situații vulnerabile.

Acțiunea va avea loc mâine, la Catedrala Mitropolitană, începând cu ora 18, publicul fiind așteptat cu un repertoriu îmbogățit sub conducerea muzicală a dirijoarei Codruța Niculescu și cu mai multe surprize muzicale alături de Corul Consonante. „Concertul din acest an este închinat comemorării a 30 de ani de la Revoluția din 1989. Îi purtăm în gând și suflet pe eroii care și-au dat viața pentru reclădirea societății românești având la bază libertatea și democrația. Le purtăm recunoștință și ne înclinăm în fața sacrificului lor”, a declarat inițiatorul corului, avocatul Paul-Filip Ciucur. Intrarea la concert este liberă, dar sunt încurajate donațiile pentru copiii nevoiași aflați în grija Fundației United Way. Strângerea de fonduri se face atât direct, în timpul concertului, cât și în contul bancar în lei al Fundației United Way Romania (RO65 RZBR 0000 0600 1119 8261, Raiffeisen Bank). Corul Avocatilor a luat ființă în anul 2016 și de atunci reunește cele mai frumoase voci ale Baroului Timiș, aflate în slujba faptelor bune.