Ciolacu, înțepături la adresa USR, la Timișoara, în fața primarului Fritz.

Aproape o mie de membri ai UDMR participă la Congresul Național cu numărul 16, al Uniunii Democrate Maghiare din România, în zilele de 28 și 29 aprilie, la Timișoara.

Lucrările au debutat vineri, 28 aprilie, când principalii lideri ai celei mai mari minorități etnice din țară, au abordat teme precum strategia politică până în 2030, noua lege a minorităţilor și participarea socială egală a romilor maghiari.

Gazda principală, președintele UMDR, Kelemen Hunor, i-a avut ca invitați speciali, vineri, pe liderii celorlalte două formațiuni din coaliția de guvernare.

Este vorba despre premierul Nicolae Ciucă, președintele PNL și de președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, președinte al PSD, care împreună cu cei de la UDMR, formează coaliția majoritară de guvernământ. Coaliție pe care cele trei formațiuni au convenit să o păstreze și după “rotativa la guvernare” ce va avea loc în mai sau iunie

Ironiile lui Ciolacu, la adresa lui Fritz

Primul care a urcat pe scenă a fost Marcel Ciolacu, care a reușit să capteze atenția participanților prin mai multe glume dar și prin ”săgeți” aruncate înspre primarul Timișoarei, Dominic Fritz (USR), prezent și el în sală.

„Românii s-au săturat să le spunem să accepte inflația, să accepte scumpirile, iar noi, o asemenea forță politică, creată în această coaliție, să nu găsim soluții. S-au săturat să dăm vina unii pe alții. De obicei, cu adevărat domnule primar (n.r. Dominic Fritz, primarul din Timișoara), din patru în patru ani făceam alegeri ca să aflăm PSD-ul sau PNL-ul cum guvernează cu UDMR-ul. Ghinion! PSD-ul și PNL-ul s-au unit.

Nu cred că mai așteaptă cineva de la noi să găsim motive: De ce nu a fost căldură în Timișoara? De ce nu s-a acționat pentru că, vezi Doamne, formațiunea politică ce-l reprezintă pe domnul primar nu mai face parte din guvernare și, deci, trebuie pedepsiți timișorenii? Nu s-a întâmplat, domnule primar, domnul premier Ciucă mi-a dat telefon și mi-a spus: “Marcel, trebuie să ajutăm Timișoara!”. Nimeni nu a avut vreo reținere. S-au dus vremurile acelea. Cu adevărat, reprezentați USR-ul, deci se confirmă faptul că nimeni nu-i perfect“, a spus Marcel Ciolacu, moment în care toată sala a izbucnit în râs și aplauze.

Ciolacu l-a felicitat pe liderul UDMR, pentru faptul că a reușit să adune conducătorii coaliției guvernamentale “sub același acoperiș” și a apreciat unitatea de care dau dovadă membrii UDMR când vine vorba despre alegerile interne.

„Nu ştiu cum reuşeşte domnul preşedinte Kelemen Hunor întotdeauna să îi iasă toate. A reuşit şi de această dată să vă lămurească, să nu aibă contracandidat şi a reuşit atât preşedintele PSD, cât şi preşedintele PNL, să fie astăzi aici. Nu s-a întâmplat nici la PSD, nici la PNL, să fim toţi trei. Mă bucur că s-a ales Timișoara, data trecută am fost invitat la Mureş şi după ce am rezolvat problema cu Ardealul am venit să rezolv şi problema cu Banatul, dacă sunteţi interesaţi. Este normal să fie discuţii între noi, este normal ca între noi să ne susţinem sau să nu ne susţinem anumite proiecte dar acest lucru face parte din politică şi chiar dacă veţi auzi diverse breaking news-uri, cu dispute între noi, mai nou şi înregistrări între noi, să ştiţi că suntem trei oameni serioşi, trei oameni care iubim România.” , a mai declarat, la tribună, Marcel Ciolacu.

Ciucă a insistat pe toleranță

Primul ministru al României, Nicolae Ciucă, care este și președinte la PNL a avut un discurs în care s-a referit la provocările pe care le ridică îndeplinirea numeroaselor reforme ce trebuie îndeplinite. El a și menționat că planurile de guvernare pentru viitor, sunt în aceeași formula tripartită. Ciucă a cerut moderație în acțiunile întreprinse în manifestarea membrilor coaliției.

”Am vorbit de stabilitate, de echilibru. Eu cred că tot ceea ce s-a întâmplat bun în această perioadă de timp s-a datorat moderației, și dna. consilier prezidențial a menționat în mesajul transmis de către dl. Președinte, că a face ceea ce este necesar pentru a păstra moderația și pentru a nu cădea în acele limite ale extremelor. Trebuie să facem în așa fel încât să înțelegem că prin moderație reușim să respectăm valorile, valorile noastre naționale, valorile României și să respectăm valorile Uniunii Europene, ale țărilor democratice. Sunt valori care sunt cât se poate de simple. Sunt valori ale Uniunii Europene, sunt valori ale libertății individuale, sunt valori ale fiecăruia dintre noi, cu care am crescut și cu care ne educăm copiii”, a spus celor prezenți la congres, premierul Nicolae Ciucă.

Vot formal, dar democratic

Sâmbătă, 29 aprilie, în a doua zi de congres, are loc prezentarea raportul politic al actualului președinte al UDMR, Kelemen Hunor. Cea mai importantă acțiune a congresului este sesiunea de vot pentru alegerea președintelui UDMR. Constanți în acțiuni și alegeri, maghiarii au un singur candidat în persoana actualului președinte. Rezultatul votului participanților din toate județele unde UDMR are filiale este prezentat tot sâmbătă, la ora 15.

Chiar dacă este un vot aproape formal, fiind previzibilă revalidarea lui Hunor, acesta susține că fără votare nu s-ar respecta principiile unei democrații și că rolul congresului este acela ca fiecare membru prezent să își poată manifesta opțiunea de vot, fie că este unul pozitiv sau unul negativ.