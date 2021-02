Cîmpeanu, despre testarea copiilor: Părinții pot refuza completarea formularului de consimțământ, însă elevul va sta acasă 14 zile

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, anunţă că părinţii nu sunt obligaţi să completeze formularul de consimţământ privind testarea copiilor care prezintă simptome specifice bolii COVID-19 la şcoală. El explică, de asemenea, că în cazul în care părintele nu este de acord cu testarea, elevul va sta acasă 14 zile, conform HotNews.ro.

„Nu este obligatorie nicidecum completarea acestui formular la începerea semestrului 2. El trebuie să fie completat atunci când un elev are simptome specifice acestei boli. Doar atunci părintele este pus în faţa nevoii de a completa formularul, doar atunci. (…) Părintele nu este obligat să completeze acest formular. Nici un părinte nu este obligat, nu poate fi obligat. El trebuie să completeze doar atunci când elevul are simptome şi completarea se face cu: sunt de acord sau nu sunt de acord. Nimeni nu poate impune şi nu şi-a propus să impună acest lucru”, a declarat ministrul Educaţiei, luni seară, la Realitatea Plus, potrivit news.ro.

Ministrul a arătat că, dacă părinţii sunt de acord, testarea elevului care prezintă simptome se face în şcoală dacă aceasta este dotată cu un cabinet medical, iar dacă nu există cabinet medical, testarea va fi făcută de DSP „pe fluxul normal”.

Testarea se va face în prezenţa părintelui şi de către personal medical calificat. În cazul în care părinţii nu doresc testarea copilului, copilul nu mai revine în şcoală cel puţin 14 zile.

„Dacă nu este de acord, nu mai poate reveni în şcoală cel puţin o perioadă de 14 zile, ia legătura cu DSP-ul şi cu medicul de familie pentru a vedea care sunt paşii următori”, a adăugat ministrul.

Ministrul a arătat că, dacă un elev testat este confirmat printr-un test PCR ca fiind infectat cu noul coronavirus, colegii acestuia care au intrat în contact cu el pot fi, de asemenea, testaţi gratuit, în cazul în care părinţii acestora sunt de acord cu testarea.

Potrivit lui Cîmpeanu, un milion de teste au fost alocate în teritoriu pentru testarea elevilor. Cîmpeanu a afirmat că nu a avut discuţii în contradictoriu, ci „discuţii constructive” cu ministrul Sănătăţii pe acest subiect.

Ministerele Educaţiei şi Sănătăţii au prezentat duminică seară, cu câteva ore înainte de începerea semestrului doi, un nou formular de exprimare a consimţământului părinţilor pentru testarea copiilor în cazul în care au simptomatologie specifică COVID-19, precum şi situaţiile exceptate de la purtatea măştii.

”Îmi exprim consimţământul pentru testarea antigen rapidă a copilului meu de către personalul medical, în condiţiile în care prezintă simptome sugestive COVID-19 sau a fost în contact cu o persoană confirmată pozitiv COVID-19”, este formularea din documentul referitor la consimţământul părinţilor pentru testarea copiilor.