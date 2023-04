Centrul Multifuncțional Bastion reintră în circuitul cultural

Complexul cu funcțiuni multiple, aflat în Bastionul Theresia, este proprietate a Consiliului Județean Timiș și are o suprafață de 330 de metri pătrați. Scopul acestuia, conform descrierii oficiale, este „de a contribui la dezvoltarea Complexului Bastion Theresia drept un punct de reper important în ceea ce privește turismul cultural, muzeal, menit să anime și să revitalizeze acest sit urban, asigurându-se și conservarea monumentului istoric, care este de o valoare majoră pentru regiunea de vest”.

CJ Timiș a elaborat un regulament de selecție și desfășurare a evenimentelor în acest spațiu generos, ultracentral. Proiectul, care va fi supus votului consilierilor județeni, prevede condițiile de organizare și desfășurare a evenimentelor la Centrul Multifuncțional Bastion. Spațiul de peste 300 mp, va putea fi primit chiar și gratuit, în anumite condiții. Vor fi acceptat maximum două evenimente de la același organizator, pe durata unui an.

Proiectul de hotărâre prevede că spațiul „poate fi dat în folosință cu titlu gratuit, pe termen limitat către instituțiile publice aflate în subordinea CJ Timiș sau către instituții de utilitate publică, în baza încheierii unui protocol de colaborare sau poate fi dat în folosință în baza încheierii unui contract de utilizare temporară a spațiului pentru evenimentele care generează venituri”.

Tot gratuit vor primi spațiul și cei care vor organiza evenimente la care consiliul județean va fi partener.

Solicitanții vor putea organiza evenimente din arii tematice precum arte vizuale (film, pictură, sculptură, arte decorative, foto/video, multimedia etc.); artele spectacolului (teatru, dans, muzică etc.); patrimoniu cultural și turism (tradiții, obiceiuri, muzică și dans popular, meșteșuguri tradiționale, artă culinară tradițională etc.); educație și mediere culturală (manifestată prin activități de tip expozițional, festival, lansare de carte, conferințe etc.); întâlniri, conferințe sau târguri.

CJ Timiș va lansa un apel de selecție pentru evenimentele care vor fi organizate în Centrul Multifuncțional Bastion. „Pentru asigurarea unui calendar diversificat al activităților se admite organizarea a maximum două evenimente pe an de la același solicitant. Evenimentele se organizează pentru o perioadă medie de 10 zile calendaristice, fără a depăși 2 săptămâni (14 zile calendaristice)”, se menționează în referatul proiectului.