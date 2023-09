Celebrul actor Miltos Yerolemou din “Game of Thrones” este vedeta Festivalului Internațional ”The Galactic Imaginarium” de la Dumbrăvița

Celebrul actor Miltos Yerolemou din “Game of Thrones” este vedeta Festivalului Internațional ”The Galactic Imaginarium”

Dacă nu se poate în Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023, atunci se poate la…Dumbrăvița.

Festivalul internațional de film ”The Galactic Imaginarium”, singurul festival de film Science Fiction și Fantasy din România, a ajuns la a patra ediție. Manifestarea are loc în comuna Dumbrăvița, între 15 și 24 septembrie în sistem hibrid – la locație, în comuna timișeană, la Casa de cultură și la Centrul Equilibrium, dar și online, cu întâlniri pe ZOOM, deschise publicului și cu posibilitatea de a vedea filmele din festival online, pe platforma de streaming proprie.

Anul acesta s-au înscris în festival 123 de filme din 34 de țări. Totodată, din program face parte și „The Zone”, o colecție generoasă de manifestări de divertisment educațional pentru copii și adolescenți, care vor avea loc la Casa de cultură din Dumbrăvița în 23 și 24 septembrie, orele 10.00-18.00.

Vedeta festivalului, membru special al juriului și invitat de onoare este actorul britanic Miltos Yerolemou, care s-a consacrat în rolul lui Syrio Forel din serialul de televiziune fantezie HBO, Game of Thrones. Yerolemou a avut apariții și în filme precum Star Wars: The Force Awakens și The Danish Girl.

Programul este divers și cuprinde și acțiuni pentru copii: ateliere de LEGO pentru micii constructori de viitor, ateliere de pictură pentru cei mici artiști. Atât pentru copii dar și pentru adulți, fesivalul oferă piese de teatru virtual 3D care îi vor purta pe participanți în lumi imaginare dar și jocuri video retro, pentru cei pasionați de gaming. Vor mai avea loc și expoziții și concursuri de robotică.

Mai multe detalii despre program, filmele care vor rula și cele care vor fi jurizate, cât și despre alte activități din cadrul festivalului se găsesc pe pagina http://festival.galactic.one sau pe pagina de Facebook The Galactic Imaginarium Film Festival (16) Facebook.