La Moșnița, Aquatim desfundă canalizarea pe o stradă dar inundă casele de pe străzile vecine

Mai mulți cetățeni de pe străzile Londra, Bratislava și Atena din comuna Moșnița Nouă s-au trezit cu apa în case, garaje și subsoluri, după ce joi, 21 septembrie 2023, la orele prânzului, o vidanjă a Aquatim a desfundat canalizarea de pe strada Sofia, perpendiculară pe cele trei.

Oamenii au reclamat situația la redacția Renașterii bănățene. Aceștia au declarat că s-au trezit brusc cu apă murdară ieșind din sifoane, scurgeri și toalete, în jurul orei 13,30 -14.

“Nu am știut ce se întâmplă. Dintr-o dată a început să refuleze apa de la scurgerile din baie, de la chiuvete și toaletă. Totul s-a umplut cu apă murdară și mâzgă. Covoarele, gresia, picioarele mobilierului și ce mai aveam pus pe jos, totul e sub apă. Am ieșit pe stradă, dar nu se vedea niciun muncitor care să lucreze la canalizare. Apoi m-am uitat la Aquatim pe Facebook și pe pagina de internet dar nu am văzut să aibă vreo intervenție anunțată la noi în zonă”, ne-a declarat A.M., care locuiește într-o casă de pe strada Londra, din comuna periurbană Moșnița Nouă.

Aceeași situație ne-au confirmat-o și alți oameni, care locuiesc în case de pe străzile învecinate, Bratislava și Atena.

Oamenii sunt furioși și sunt hotărâți să ceară despăgubiri operatorului de apă și canal.

Cristina Borca, reprezentantă a Biroului de comunicare al Aquatim, spune că la dispecerat nu s-a primit nicio sesizare din partea oamenilor de pe aceste străzi și că a fost o singură intervenție, pe strada Sofia. De vină pentru înfundarea canalizării, așa cum s-a mai întâmplat, sunt șervețelele umede, pe care populația le aruncă la toaletă, a spus aceasta.

“ Am avut o singură sesizare azi (21 septembrie – n.r.) de dimineață. La ora 11 s-a deplasat un echipaj pe strada Sofia, unde am avut o reclamație că e înfundată canalizarea. Canalul era înfundat cu șervețele umede. La 12,45 noi am trimis o autospecială mai mare, care a desfundat canalul. Oamenii de pe străzile de care spuneți nu au sunat la noi în dispecerat să reclame. Este posibil să se fi înfundat și alte tronsoane. Noi le recomandăm să facă reclamații în call-center. Problema e a lor, în cartiere unde lumea e mai bogată se aruncă servețele umede la WC. Motiv pentru care canalizarea se înfundă. Noi am mai făcut apel la oameni să nu arunce șervețele umede în toaletă. Alte reclamații, în afară de cea de pe strada Sofia, din Moșnița, nu s-au înregistrat în dispecerat”, a declarat Cristina Borca de la Aquatim.

Dincolo de explicațiile date, de ironia privind oamenii bogați, mai mulți cetățeni de pe cele trei străzi s-au ales cu parterul și subsolul caselor inundate. Nu rămâne decât să facă sesizare în call-center-ul de la Aquatim.

Cine îi va despăgubi însă pentru aceste daune pe oamenii de pe străzile Londra, Bratislava și Atena? Probabil că va situația va rămâne “în aer”, lucru obișnuit în “țara lucrului bine făcut”, unde nimeni nu își asumă nicio responsabilitate. Iar cei păgubiți rămân cu daunele, pe care le vor repara din buzunarul propriu, fără a avea însă nicio vină.

