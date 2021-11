Cele mai bune parfumuri pentru bărbați pe care să le purtați în sezonul rece

Gusturile personale sau memoria olfactivă a fiecăruia nu sunt singurii factori de care trebuie să ții cont atunci când alegi parfumuri bărbați pentru colecția ta. Pentru a fi corect, este important să includeți alte variabile în ecuație, cum ar fi anotimpul anului, spațiul în care mergeți sau circumstanțele.

Un parfum este complementul invizibil care îmbunătățește orice aspect și, dacă aspectul se schimbă, ar trebui schimbat și acesta. Sosirea frigului cere pulovere cu guler, bocanci, mănuși și alte piese de îmbrăcăminte exterioară. Și această schimbare de garderobă absolut necesară ar trebui să se reflecte și în felul în care alegem un parfum. Din acest motiv, iarna este momentul perfect pentru a trece la țesături groase și calde și la esențe mai dense, mai concentrate și mai intense.

Parfumuri bărbați pentru sezonul rece

Contrar a ceea ce se întâmplă vara, când optăm pentru parfumuri bărbați proaspete și ușoare care se adaptează mai bine la temperaturile ridicate, iarna ne invită să mizăm pe creații mai calde și mai intense, realizate cu rășini, condimente, tămâie, mușchi, paciuli, mosc, boabe de tonka, cacao sau chihlimbar. Acestea sunt ingredientele principale ale parfumurilor și apelor de parfum care, pe lângă o persistență ridicată în piele, oferă compoziției nuanțe intense, acorduri gurmande și note lemnoase, care sunt codurile olfactive autentice ale sezonului. Atingerea dulce a ciocolatei, voluptatea vaniliei sau atingerea picanta a cuișoarelor, scorțișoarei, piperului și cardamomului împart parfumul cu notele lemnoase puternice, precum vetiverul sau oudul, care se îmbină perfect cu stilul de iarnă.

Desigur, amintiți-vă că nu trebuie să utilizați un parfum direct pe haine deoarece, atunci când se evaporă, poate lăsa pete sau urme. Pentru ca un parfum să dureze mai mult și să vă însoțească pe tot parcursul zilei, aplicați-l întotdeauna pe piele în locuri cu puls, cum ar fi încheieturile, fața interioară a brațelor, pe gât, peste jugulară, și la înălțimea pieptului.

În ultimii ani, un grup de pasionați iredentiști a început să se îndepărteze de la codurile clasice și de la normele lor stabilite și a început o tendință care, deși este încă minoritară, nu încetează să adauge adepți. Într-o societate din ce în ce mai individualizată în care fiecare se exprimă după bunul plac, acești rebeli ai parfumeriei și-au dat seama că unele parfumuri bărbați citrice și acvatice, catalogate drept văratece, nu aveau suficientă personalitate și caracter, doar pentru a se adapta frigului iernii, dar a fost tocmai faptul că, în aceste condiții, și-au scos la iveală cea mai bună versiune.

Parfum Bleu de Chanel

Notele proaspete de citrice lasă loc unui mijloc aromat de lavandă și mușcată, care evoluează spre o bază intens lemnoasă de cedru și lemn de santal din Noua Caledonie.

Parfum Aqua di Gio, Giorgio Armani

Notele de citrice, de bergamotă și mandarină verde din Brazilia, sunt combinate cu aquozone, o moleculă sintetică de ultimă generație care îmbunătățește nuanța salină a chihlimbarului mineral. Un parfum excelent și surprinzător pentru sezonul rece.

Parfum Terre D’Hermes

Lemnoasa si cu nuante vegetale, aceasta compozitie olfactiva amesteca puterea si eleganta vetiverului cu nota citrica de bergamota verde si nota picanta de ardei de Sichuan.

Parfum The One for Men, Dolce & Gabbana

În cadrul familiei olfactive oriental-florale pentru bărbați, este prezentat acest parfum clasic, lemnos și condimentat care a luat naștere în 2008. Acordurile sale sunt citrice și proaspete, dar în același timp dulci, pur și simplu inspiră masculinitate și încredere.

Dior Homme Intense, Christian Dior

Sub acorduri principale lemnoase, florale și de mosc, acest parfum a luat naștere în 2011. Aparține familiei floral-lemnoase și prezentarea sa este o sticlă elegantă, transparentă, cu nuanțe subtile și masculine de negru, cu aspect clasic. Parfumul este simplu datorită puținelor elemente care sunt folosite și în notele de vârf se percepe delicioasa lavandă, apoi trece un mijloc proaspăt, dulce și cald de iris, pară și mosc. În cele din urmă, baza sa compusă din vetiver și cedru de Virginia conferă un caracter mai puternic aromei sale.