Cea mai mare navă de croazieră din lume – de cinci ori mai mare decât Titanicul – este pe cale să pornească în larg.

Cea mai mare navă de croazieră din lume este pe cale să pornească la drum scrie The Independent, citat de g4media.

Cea mai nouă navă a Royal Caribbean, denumită „Icon of the Seas”, se va îmbarca în prima sa călătorie pe 27 ianuarie 2024.

Acesta va depăși ‘Wonder of the Seas’, un alt vas de croazieră Royal Caribbean care deține în prezent titlul de cel mai mare vas din lume.

Icon of the Seas are 18 punți pentru pasageri, șapte piscine și peste 40 de restaurante și baruri la bord.

Are o capacitate de 5.610 persoane la bord și un tonaj brut de 250.800 de persoane.

Nava de lux are, de asemenea, opt „cartiere” la bord, fiecare cu propriile experiențe distincte, divertisment și opțiuni de mâncare și băutură.

Cu gândul de a doborî recorduri, aceste cartiere dețin o serie de premiere: Thrill Island prezintă cel mai mare parc acvatic de pe o navă de croazieră, primul tobogan cu cădere liberă deschis pe mare și un tobogan de cădere care este cel mai înalt din industrie.

Pe navă se află, de asemenea, Chill Island, cu piscine cu vedere la ocean și un bar de cocktailuri înghețate, și The Hideaway, care găzduiește prima piscină infinită suspendată de pe mare, înconjurată de o terasă la soare pe mai multe niveluri, completată cu hidromasaje și un bar pe plajă.

Alte cartiere includ The Hideaway, Surfside și Aquadome, cu propriul AquaTheater.

Croaziera este axată pe familie, cu introducerea noului Family Infinite Balcony și a Suite Surfside Family, precum și a Ultimate Family Townhouse, cu o cutie poștală și gard alb.

Icon of the Seas va naviga în croaziere de șapte nopți pe tot parcursul anului de la Miami, fiecare itinerar urmând să se oprească la CocoCay, în Bahamas.

Va fi prima navă a companiei cu tehnologie de celule de combustibil, alimentată cu gaz natural lichefiat (combustibil cu ardere curată), ceea ce o va face cea mai sustenabilă navă a companiei de până acum.

Michael Bayley, președinte și director general al Royal Caribbean International, a declarat: „Este cea mai durabilă navă din lume: „Icon of the Seas este punctul culminant a peste 50 de ani de oferire de experiențe memorabile și următorul nostru angajament îndrăzneț față de cei care iubesc vacanțele.

Acum, mai mult ca oricând, familiile și prietenii prioritizează experiențele în care pot lega prietenii și se pot bucura de propriile aventuri”.