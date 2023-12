Bătrânele talciocuri ale urbei: Viața ne șoptește uneori că orice lucru merită o nouă șansă.

După o săptămână încărcată la serviciu, fiecare pe ”tarlaua” lui, pașii multora dintre noi se îndreaptă în zilele de weekend spre bătrânele talciocuri ale urbei, fie că se cheamă Aurora, Flavia sau Piața de ”vechituri” din nostalgica Mehală.

După o scurtă aglomerație în trafic sau o inerentă înghesuială în tramvai sau autobuz, ajungem la porțile larg deschise, deci cu intrare liberă, și se începe… vânătoarea de oportunități.

Sau poate că este cam exagerată această expresie, pentru că nu puțini sunt și cei care vin doar pentru o benefică plimbare, pentru un grătar sau câțiva mici în aer liber, pentru doi sau chiar trei langoși ”ca la mama acasă” sau pur și simplu să stea de vorbă la o cafea cu vechii prieteni. În schimb, cei care vin să-și mai lărgească garderoba au de unde alege: haine noi sau mai vechi – unele chiar la a treia sau la a patra mână -, încălțăminte, tot felul de scule, ceasuri de mână sau de perete, mobilier, jucării, diferite accesorii și… tot ce-ți trece prin minte.

Reclama e și ea prezentă la tot pasul. Se face fie prin viu și puternic grai, mai ales la produsele care costă (”numai astăzi!”) sub cinci lei bucata, dar și din vorbă în vorbă, promovându-se ofertele de neratat.

Brandurile îți fac și ele cu ochiul la tot pasul. Armani (sau Armanu, cum striga recent o comerciantă), Versace, Pierre Cardin, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Chanel, Dior duc greul și în aer liber, fiind, desigur, talonate îndeaproape de brandurile sportive. Multe dintre acestea sunt, ce-i drept, originale, dar aproape toate au mai văzut ani la rând lumina zilei și pe alte meleaguri.

Găsești, evident, și fake-uri a căror emblemă seamănă izbitor cu cea a produselor originale, dar acestea cam rămân pe tejghea pentru că și cumpărătorii au deja o oarecare experiență.

Prețul variază însă de la tarabă la tarabă, chiar și pentru același sortiment. Ele oscilează de la 10 la două-trei sute de lei, în funcție de uzură, brand, dispoziția vânzătorului și chiar… prestanța clientului.

Nu lipsesc nici tablourile, nici cosmeticele, nici măcar prăfuitele bibelouri.

Dar, una peste alta, cheltuind 100 de lei poți pleca acasă cu o ”captură” mulțumitoare.

”În 2023 a trebuit să măresc puțin prețurile, pentru că și furnizorii au început să scumpească marfa. Am produse, zic eu, de calitate, chiar și câțiva clienți fideli, dar din păcate marja de negociere a fost în acest an destul de mică pentru că nu pot lucra în pierdere și nici să merg acasă cu un câștig doar de formă”, ne-a mărturisit Neluțu, un ”bătrân lup” al Pieței Flavia, care comercializează articole de îmbrăcăminte.

Doru, în schimb, care comercializează ceasuri și diverse accesorii ale acestora, este în general mulțumit de cum au decurs lucrurile în 2023: ”A fost un an mai bun decât 2022, au fost clienți mai mulți.

E adevărat că nici nu am produse foarte scumpe, dar nici anul trecut nu am avut. Părerea mea este că lumea are mai mulți bani decât în ultimii ani”.

Nu numai de la talciocuri te poți aproviziona cu astfel de produse. În zilele lucrătoare ale săptămânii, magazinele de profil cu produse second-hand sunt deschise cam opt ore pe zi, iar afișul care anunță ”Am primit marfă” atrage ca un magnet mulți clienți.

Iar pe măsură ce stocul se subțiază apar și reducerile, din ce în ce mai semnificative cu fiecare zi ce trece.

Dar nu numai articolele de îmbrăcăminte și de încălțăminte au căutare, ci și electronicele și chiar electrocasnicele.

Și în acest domeniu oferta este variată și chiar pestriță.

Una peste alta, fie că e vorba despre o jachetă, o pereche de blugi, un pulover, un tricou, o căciulă sau un telefon, un laptop și, mai nou, chiar un… pick-up, nu puțini sunt cei care le achiziționează. Și nu (neapărat) că ar fi mai ieftine, ci pentru că consideră că orice lucru, dacă e de calitate și de bun-gust, are dreptul la o nouă șansă, ce-i drept, cu aferenta-i doză de nostalgie…