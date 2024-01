Avertizare Cod galben de ceață în vestul țării

Avertizare Cod galben de ceață

Meteorologii au emis o avertizare de Cod galben de ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea ghețușului, valabilă până astăzi, 24 ianuarie, la ora 9.

Sunt afectate: zona joasă a județului Arad , respectiv zona localităților: Arad, Pecica, Sântana, Lipova, Ineu, Chișineu-Criș, Nădlac, Curtici, Șiria, Vladimirescu, Pâncota, Sebiș, Vinga, Târnova, Macea, Secusigiu, Șicula, Gurahonț, Zimandu Nou, Zăbrani, Ghioroc, Șimand, Apateu, Bocsig, Șagu, Semlac, Buteni, Săvârșin, Sintea Mare, Beliu, Mișca, Craiva, Seleuș, Almaș, Fântânele, Cermei, Bârzava, Șepreuș, Livada, Felnac, Zărand, Șeitin, Iratoșu, Covăsinț, Șofronea, Tauț, Conop, Grăniceri, Păuliș, Socodor, Vărădia de Mureș, Zădăreni, Birchiș, Bârsa, Peregu Mare, Olari, Archiș, Dieci, Pilu, Dorobanți, Pleșcuța, Dezna, Zerind, Hășmaș, Brazii, Ususău, Cărand, Moneasa, Bata, Șilindia, Frumușeni, Ignești, Șiștarovăț;

Zona joasă a județului Timiş , respectiv zona localităților: Timișoara, Lugoj, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Recaș, Buziaș, Făget, Deta, Gătaia, Variaș, Săcălaz, Ciacova, Giarmata, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Ghiroda, Peciu Nou, Cărpiniș, Sânandrei, Comloșu Mare, Periam, Satchinez, Orțișoara, Cenad, Giroc, Moșnița Nouă, Sânmihaiu Român, Teremia Mare, Coșteiu, Jebel, Nădrag, Liebling, Lovrin, Jamu Mare, Biled, Racovița, Sânpetru Mare, Gavojdia, Denta, Topolovățu Mare, Cenei, Belinț, Sacoșu Turcesc, Darova, Banloc, Pișchia, Tomnatic, Bethausen, Victor Vlad Delamarina, Tomești, Giulvăz, Dumbrava, Tormac, Uivar, Șandra, Boldur, Șag, Moravița, Margina, Saravale, Traian Vuia, Dumbrăvița, Voiteg, Becicherecu Mic, Iecea Mare, Mașloc, Dudeștii Noi, Fârdea, Gottlob, Ghilad, Birda, Chevereșu Mare, Pesac, Remetea Mare, Balinț, Checea, Criciova, Mănăștiur, Bârna, Livezile, Foeni, Otelec, Fibiș, Știuca, Beba Veche, Pădureni, Nițchidorf, Curtea, Parța, Ohaba Lungă, Bucovăț, Ghizela, Valcani, Giera, Pietroasa, Brestovăț, Bogda, Bara, Secaș;

Totodată, este semnalată ceață care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Argeș, Călărași, Constanța, Dolj, Ialomița, Olt, Iași, Ilfov, Maramureș, Teleorman, Tulcea și Vrancea. În plus, pe alocuri sunt condiții de formare a poleiului.

Pe autostrada A3 București-Brașov se circulă în condiții de ceață, vizibilitatea fiind scăzută pe alocuri sub 200 de metri.

Pe celelalte artere rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București – Constanța și DN 1 Ploiești-Brașov, se circulă pe un carosabil preponderent uscat, valorile de trafic fiind reduse.

Ceaţa impune din partea celor aflaţi la volan, dar şi a celorlalte categorii de participanţi la traficul rutier, o conduită preventivă pe toată durata deplasării pe drumurile publice.

Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare. Pentru aceasta, oglinzile retrovizoare trebuie să fie reglate corespunzător.

Polițiștii recomandă ca luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe cele pe care există obligativitatea instituită prin lege. În condiţii de ceaţă densă, trebuie folosite şi luminile de ceaţă.

Nu trebuie uitat că cea mai periculoasă manevră pe timp de ceaţă este depăşirea. Aceasta cu atât mai mult, cu cât cei ce depăşesc pot fi surprinşi de apariţia bruscă de pe sensul opus a unor autovehicule care circulă fără lumini sau având în funcţiune doar luminile de poziţie.

Pietonii, bicicliştii şi căruţaşii trebuie să fie conştienţi de faptul că pe timp de ceaţă sunt mai greu vizibili în trafic, transmite Centrul Infotrafic al Poliției Române.