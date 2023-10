Atletismul, redescoperit în şcolile timişorene. Asociaţia Club Sportiv Campioni Pentru Viitor a organizat recent o acţiune de promovare a atletismului la Şcoala Gimnazială 30 din Timişoara. A fost o zi plină de mişcare, după cum au descris-o reprezentanţii structurii sportive menţionate.

„Am încercat să aducem la cunoştinţa copiilor din Şcoala Gimnazială 30 Timişoara despre cel mai frumos sport, atletismul, sportul sporturilor. Pe lângă că am prezentat elevilor fiecare probă din atletism am avut şi o zi de mişcare cu ei (am făcut o încălzire, am concurat într-o probă de viteză, am sărit în lungime de pe loc, am sărit la înălţime, etc).

Apoi, elevii au putut atinge materialele de aruncări (ciocane, discuri, greutate, suliţe), au putut încerca un bloc start şi, bineînţeles, la sfârşit fiecare dintre cei mai buni elevi a fost premiat cu medalie, diplomă şi ceva premii. Toţi copiii s-au bucurat de o zi plină de mişcare şi cu siguranţă de azi înainte atletism va fi un cuvânt în vocabularul lor.

Mulţumim conducerii şcolii, mulţumim profesorilor care au reuşit să se mobilizeze, mulţumim elevilor pentru că ne-au demonstrat că vor să facă mişcare zilnic şi mulţumim Centrului de Proiecte Timişoara deoarece a făcut posibil acest moment pentru aceşti copiii minunaţi”, se arată într-un comunicat al Asociaţiei Club Sportiv Campioni Pentru Viitor.