Anunţ licitație – vânzarea bunurilor mobile/ansamblului de bunuri mobile – ferăstrău cu bandă pentru metale, aparat de sudură Kuhtreiber, tabletă Samsung.

D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul A.J.F.P. Timiş organizeazã in data de 31.01.2023 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, ANFITEATRU licitaţia urmatoarelor bunuri mobile proprietate a S.C. RACKS S.R.L cu domiciliul fiscal in localitatea Timisoara, jud. Timis, str. C. Sagului, nr. 85, bl. 11, sc. G, et. 1, ap. 8.

Conform anunţului de vânzare nr.23034/15.12.2022 -licitatia a III a

– FERASTRAU CU BANDA PENTRU METALE, MARCA OPTIMUM, MODEL MG 3300181- PRET PORNIRE LICITATIE 1.784 lei + T.V.A.

– APARAT DE SUDURA KUHTREIBER 190 CU ACCESORII -PRET PORNIRE LICITATIE 1.510 lei + T.V.A.

– TABLETA SAMSUNG TAB 2 -4G – PRET PORNIRE LICITATIE 961 lei + T.V.A.

LINK:https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20221216105131_23034_racks.pdf

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .